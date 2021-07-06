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13:52

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Добровольцы рассказали, как помогают в пунктах вакцинации в Москве

"Внести вклад в победу над пандемией": как волонтеры помогают в пунктах вакцинации
общество эксклюзив

В столице за полгода с момента старта акции "Помощники вакцинации" к ней присоединились более 5 тысяч волонтеров. Добровольцы оказывают помощь в 66 прививочных пунктах по всей Москве. Рассказываем, чем занимаются волонтеры и почему они решили помогать медикам и горожанам в период пандемии.

"Волонтер – это всегда от души"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Акция "Помощники вакцинации" стартовала в столице в январе этого года. Начав с 10 прививочных пунктов, где оказывают помощь волонтеры, их количество увеличилось до 66 точек к июлю. Благодаря добровольцам медикам не приходится отвлекаться на организационные дела, а процесс вакцинации идет гораздо быстрее.

Тимофей Рыжов работает куратором в университете, а свободное время посвящает волонтерству в павильоне "Здоровая Москва" на ВДНХ. Он тимлидер акции, координирует других добровольцев на площадке, а также сам помогает пришедшим на прививку.

Я хочу внести свой вклад в победу над пандемией. И считаю, что необходимо помогать людям вакцинироваться, потому что вакцина – это одна из немногих вещей, которая поможет нам победить пандемию.
Тимофей Рыжов
тимлидер акции "Помощники вакцинации", павильон "Здоровая Москва" на ВДНХ

На площадке волонтеры инструктируют жителей столицы, помогают заполнять анкеты перед прививкой и отвечают на важные вопросы. Также они выдают маски, следят за соблюдением безопасного расстояния и просто поддерживают хорошее настроение у горожан в очереди.

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По словам волонтеров, чаще всего люди интересуются, какой вакциной можно привиться в данной точке, когда делать прививку второй раз и какие могут быть побочные эффекты.

Иногда нас спрашивают: "Вас тут заставляют работать или нет?" Мы отвечаем, что, конечно нет. Если ты волонтер, это всегда идет от души, от сердца.
Тимофей Рыжов
тимлидер акции "Помощники вакцинации", павильон "Здоровая Москва" на ВДНХ

В среднем на каждом пункте вакцинации оказывают помощь 2–3 волонтера. В очереди на прививку нужно подождать около получаса, отмечают добровольцы. При этом в выходные желающих вакцинироваться значительно больше, в пиковые часы очередь у одного павильона может доходить до 100–120 человек.

По словам Тимофея, из-за большого потока людей волонтеры тоже иногда очень устают после шестичасовой смены. "Когда ты много часов общаешься с людьми, это порой эмоционально выматывает. Но если ты готов к этому и ловишь кайф от того, что делаешь, вся усталость проходит. А если еще погода благоволит, то вообще прекрасно", – говорит он.

"Люблю помогать россиянам"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вместе с Тимофеем Рыжовым у павильона "Здоровая Москва" на ВДНХ поддерживает пришедших на вакцинацию и Каскас Абдасслам. Сам он палестинский беженец и уже много раз участвовал в разных волонтерских движениях, включая помощь беженцам Ближнего Востока, Палестины и Северной Иордании.

В России Каскас живет 10 лет, учится в магистратуре МАДИ и хорошо говорит по-русски. Пойти помощником в пункты вакцинации он решил именно потому, что в свое время РФ помогла ему избежать страшных событий.

Я бы хотел что-то сделать, чтобы поблагодарить страну, которая меня защитила от войны, поэтому я люблю помогать россиянам.
Каскас Абдасслам
волонтер акции "Помощники вакцинации"

Сам Каскас до того, как стать помощником вакцинации, привился от коронавируса в этом же пункте. Теперь каждое утро он приходит на планерку, которую проводит главный врач, и получает задание на день.

В течение смены волонтер отвечает на вопросы тех, кто стоит в очереди на вакцинацию, помогает сориентироваться и просто подбадривает добрым словом. "Мне нравится взаимодействовать с людьми. Я могу помогать даже целый день, когда чувствую, что люди рады и говорят мне спасибо. Или бабушка молится за меня – это для меня лучше всех заработанных денег", – говорит Каскас.

Сейчас самая большая проблема в мире – коронавирус, и все люди страдают. Поэтому я решил, что это самый лучший вариант – помогать людям именно в этой проблеме, защищать от болезни.
Каскас Абдасслам
волонтер акции "Помощники вакцинации"

По мнению Тимофея Рыжова, всех волонтеров, которые участвуют в данной акции, объединяет жизнерадостный настрой и желание побороть коронавирус. "Они понимают, насколько важно, чтобы люди получили вакцину, чтобы мы все вместе победили COVID-19, хотя бы постарались в какой-то мере нейтрализовать его негативные последствия", – подчеркнул тимлидер.

Присоединиться к акции "Помощники вакцинации" может любой желающий старше 14 лет. Для этого необходимо подать заявку на сайте вакцинация.мосволонтер.рф. Добровольцев обеспечивают экипировкой, средствами индивидуальной защиты и питанием.

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