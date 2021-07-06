Добровольцы рассказали, как помогают в пунктах вакцинации в Москве

В столице за полгода с момента старта акции "Помощники вакцинации" к ней присоединились более 5 тысяч волонтеров. Добровольцы оказывают помощь в 66 прививочных пунктах по всей Москве. Рассказываем, чем занимаются волонтеры и почему они решили помогать медикам и горожанам в период пандемии.



"Волонтер – это всегда от души"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Акция "Помощники вакцинации" стартовала в столице в январе этого года. Начав с 10 прививочных пунктов, где оказывают помощь волонтеры, их количество увеличилось до 66 точек к июлю. Благодаря добровольцам медикам не приходится отвлекаться на организационные дела, а процесс вакцинации идет гораздо быстрее.

Тимофей Рыжов работает куратором в университете, а свободное время посвящает волонтерству в павильоне "Здоровая Москва" на ВДНХ. Он тимлидер акции, координирует других добровольцев на площадке, а также сам помогает пришедшим на прививку.





Тимофей Рыжов тимлидер акции "Помощники вакцинации", павильон "Здоровая Москва" на ВДНХ Я хочу внести свой вклад в победу над пандемией. И считаю, что необходимо помогать людям вакцинироваться, потому что вакцина – это одна из немногих вещей, которая поможет нам победить пандемию.

На площадке волонтеры инструктируют жителей столицы, помогают заполнять анкеты перед прививкой и отвечают на важные вопросы. Также они выдают маски, следят за соблюдением безопасного расстояния и просто поддерживают хорошее настроение у горожан в очереди.



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По словам волонтеров, чаще всего люди интересуются, какой вакциной можно привиться в данной точке, когда делать прививку второй раз и какие могут быть побочные эффекты.





Тимофей Рыжов тимлидер акции "Помощники вакцинации", павильон "Здоровая Москва" на ВДНХ Иногда нас спрашивают: "Вас тут заставляют работать или нет?" Мы отвечаем, что, конечно нет. Если ты волонтер, это всегда идет от души, от сердца.

В среднем на каждом пункте вакцинации оказывают помощь 2–3 волонтера. В очереди на прививку нужно подождать около получаса, отмечают добровольцы. При этом в выходные желающих вакцинироваться значительно больше, в пиковые часы очередь у одного павильона может доходить до 100–120 человек.

По словам Тимофея, из-за большого потока людей волонтеры тоже иногда очень устают после шестичасовой смены. "Когда ты много часов общаешься с людьми, это порой эмоционально выматывает. Но если ты готов к этому и ловишь кайф от того, что делаешь, вся усталость проходит. А если еще погода благоволит, то вообще прекрасно", – говорит он.

"Люблю помогать россиянам"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вместе с Тимофеем Рыжовым у павильона "Здоровая Москва" на ВДНХ поддерживает пришедших на вакцинацию и Каскас Абдасслам. Сам он палестинский беженец и уже много раз участвовал в разных волонтерских движениях, включая помощь беженцам Ближнего Востока, Палестины и Северной Иордании.

В России Каскас живет 10 лет, учится в магистратуре МАДИ и хорошо говорит по-русски. Пойти помощником в пункты вакцинации он решил именно потому, что в свое время РФ помогла ему избежать страшных событий.





Каскас Абдасслам волонтер акции "Помощники вакцинации" Я бы хотел что-то сделать, чтобы поблагодарить страну, которая меня защитила от войны, поэтому я люблю помогать россиянам.

Сам Каскас до того, как стать помощником вакцинации, привился от коронавируса в этом же пункте. Теперь каждое утро он приходит на планерку, которую проводит главный врач, и получает задание на день.

В течение смены волонтер отвечает на вопросы тех, кто стоит в очереди на вакцинацию, помогает сориентироваться и просто подбадривает добрым словом. "Мне нравится взаимодействовать с людьми. Я могу помогать даже целый день, когда чувствую, что люди рады и говорят мне спасибо. Или бабушка молится за меня – это для меня лучше всех заработанных денег", – говорит Каскас.





Каскас Абдасслам волонтер акции "Помощники вакцинации" Сейчас самая большая проблема в мире – коронавирус, и все люди страдают. Поэтому я решил, что это самый лучший вариант – помогать людям именно в этой проблеме, защищать от болезни.

По мнению Тимофея Рыжова, всех волонтеров, которые участвуют в данной акции, объединяет жизнерадостный настрой и желание побороть коронавирус. "Они понимают, насколько важно, чтобы люди получили вакцину, чтобы мы все вместе победили COVID-19, хотя бы постарались в какой-то мере нейтрализовать его негативные последствия", – подчеркнул тимлидер.

Присоединиться к акции "Помощники вакцинации" может любой желающий старше 14 лет. Для этого необходимо подать заявку на сайте вакцинация.мосволонтер.рф. Добровольцев обеспечивают экипировкой, средствами индивидуальной защиты и питанием.

