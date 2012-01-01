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06 мая, 19:21

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Эксперт Шмелев назвал главные правила при аренде дачи на лето

Грамотный отдых: как выбрать дачу для аренды на лето

Многие россияне привыкли проводить летние каникулы на даче. Это касается даже тех, у кого нет собственного участка, поскольку сегодня существует множество предложений снять загородный дом на сезон. Рассказываем, во сколько обойдется аренда в Подмосковье, а также на что нужно обращать внимание при выборе локации.

Сколько стоит?

Фото: 123RF//vadim70

В преддверии лета в Подмосковье для долгосрочной аренды доступны порядка 4,5 тысячи загородных объектов. Такие данные по состоянию на середину апреля привели аналитики "Авито Недвижимости". Число предложений по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом уменьшилось на 21%, сообщает газета "Известия". В свою очередь, средняя ставка аренды за это время увеличилась на 10 тысяч – до 80 тысяч рублей.

Для подыскивающих дачу было доступно свыше 660 объектов. В случае конкретно с этим вариантом размещения средняя ставка найма подросла на 5 тысяч – до 40 тысяч рублей. Наиболее бюджетным направлением для аренды дачи в летний сезон аналитики назвали Домодедово. Здесь в среднем за месяц нужно отдать 25 тысяч рублей. На втором месте находится Истра (29,5 тысячи рублей).

Далее следуют Волоколамск и Глебовский – в среднем ежемесячная аренда там составляет 30 тысяч рублей. Список замыкает поселок имени Воровского (35 тысяч рублей). Вместе с тем этой весной долгосрочная аренда коттеджа с отоплением, водоснабжением и канализацией в Московской области, по данным "ЦИАН Аналитики", составляет около 120 тысяч рублей ежемесячно.

Что касается летнего сезона, то эксперты советуют заранее начинать подбирать загородные дома для съема. Отмечается, что первые клиенты у агентств недвижимости с таким запросом стали появляться еще зимой. В "Миэль" допустили, что предстоящее лето может оказаться более активным, чем в прошлом году.

Изучите местность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Перед арендой дачного участка стоит изучить план местности. Об этом Москве 24 рассказал агент по недвижимости Владимир Шмелев. В первую очередь рекомендуется обратить внимание на транспортную доступность объекта.

Если в семье нет автомобиля, нужно понять, как будете добираться до дачи. Чтобы не получилось так, что вы арендовали участок, а через пару выходных поняли, что ездить туда неудобно.
Владимир Шмелев
агент по недвижимости

Не стоит выбирать дом вблизи дороги. Постоянный шум от автомобилей может помешать отдыху. "Важно обратить внимание, какие участки располагаются по соседству с дачей. Рядом могут быть базы отдыха, где по выходным достаточно шумно. Такой вариант не подойдет для спокойного уединенного отдыха", – обратил внимание Шмелев.

Также следует проверить, нет ли в радиусе нескольких километров от дачи свалок. "Рядом могут находиться леса, поля, а в двух-трех километрах – действующий мусорный полигон. При определенном направлении ветра запах будет не самый приятный. Это может испортить отдых", – отметил эксперт.

Посмотрите, нет ли поблизости болот. В местах, которые сырые по своей природе, много комаров и прочих насекомых. Все это не будет способствовать приятному дачному отдыху.
Владимир Шмелев
агент по недвижимости

После того как удастся подобрать подходящий дом, важно его осмотреть. Если арендатора все устраивает, необходимо составить договор и акт приема-передачи. "Агентом или самими участниками договора составляется опись имущества. Сегодня такое-то число, передаем в аренду дом, расположенный в таком-то поселке. В момент передачи в доме находится следующая мебель, техника, есть определенные дефекты, которые сразу необходимо прописать. Можно зафиксировать все на видео", – говорит специалист.

Договор об аренде необходимо заключать с самим владельцем участка. Нужно обязательно проверить его паспорт и документы на собственность. Если недвижимость принадлежит нескольким людям, договор должны подписать все собственники или выдать тому, кто его заключает, нотариальную доверенность, подтвердив свое согласие. В противном случае есть риск, что после сдачи может объявиться один из хозяев и попросить арендатора покинуть участок.

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