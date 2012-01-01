Эксперт Шмелев назвал главные правила при аренде дачи на лето

Многие россияне привыкли проводить летние каникулы на даче. Это касается даже тех, у кого нет собственного участка, поскольку сегодня существует множество предложений снять загородный дом на сезон. Рассказываем, во сколько обойдется аренда в Подмосковье, а также на что нужно обращать внимание при выборе локации.



Сколько стоит?

В преддверии лета в Подмосковье для долгосрочной аренды доступны порядка 4,5 тысячи загородных объектов. Такие данные по состоянию на середину апреля привели аналитики "Авито Недвижимости". Число предложений по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом уменьшилось на 21%, сообщает газета "Известия". В свою очередь, средняя ставка аренды за это время увеличилась на 10 тысяч – до 80 тысяч рублей.

Для подыскивающих дачу было доступно свыше 660 объектов. В случае конкретно с этим вариантом размещения средняя ставка найма подросла на 5 тысяч – до 40 тысяч рублей. Наиболее бюджетным направлением для аренды дачи в летний сезон аналитики назвали Домодедово. Здесь в среднем за месяц нужно отдать 25 тысяч рублей. На втором месте находится Истра (29,5 тысячи рублей).

Далее следуют Волоколамск и Глебовский – в среднем ежемесячная аренда там составляет 30 тысяч рублей. Список замыкает поселок имени Воровского (35 тысяч рублей). Вместе с тем этой весной долгосрочная аренда коттеджа с отоплением, водоснабжением и канализацией в Московской области, по данным "ЦИАН Аналитики", составляет около 120 тысяч рублей ежемесячно.

Что касается летнего сезона, то эксперты советуют заранее начинать подбирать загородные дома для съема. Отмечается, что первые клиенты у агентств недвижимости с таким запросом стали появляться еще зимой. В "Миэль" допустили, что предстоящее лето может оказаться более активным, чем в прошлом году.



Изучите местность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Перед арендой дачного участка стоит изучить план местности. Об этом Москве 24 рассказал агент по недвижимости Владимир Шмелев. В первую очередь рекомендуется обратить внимание на транспортную доступность объекта.





Владимир Шмелев агент по недвижимости Если в семье нет автомобиля, нужно понять, как будете добираться до дачи. Чтобы не получилось так, что вы арендовали участок, а через пару выходных поняли, что ездить туда неудобно.

Не стоит выбирать дом вблизи дороги. Постоянный шум от автомобилей может помешать отдыху. "Важно обратить внимание, какие участки располагаются по соседству с дачей. Рядом могут быть базы отдыха, где по выходным достаточно шумно. Такой вариант не подойдет для спокойного уединенного отдыха", – обратил внимание Шмелев.

Также следует проверить, нет ли в радиусе нескольких километров от дачи свалок. "Рядом могут находиться леса, поля, а в двух-трех километрах – действующий мусорный полигон. При определенном направлении ветра запах будет не самый приятный. Это может испортить отдых", – отметил эксперт.





Владимир Шмелев агент по недвижимости Посмотрите, нет ли поблизости болот. В местах, которые сырые по своей природе, много комаров и прочих насекомых. Все это не будет способствовать приятному дачному отдыху.

После того как удастся подобрать подходящий дом, важно его осмотреть. Если арендатора все устраивает, необходимо составить договор и акт приема-передачи. "Агентом или самими участниками договора составляется опись имущества. Сегодня такое-то число, передаем в аренду дом, расположенный в таком-то поселке. В момент передачи в доме находится следующая мебель, техника, есть определенные дефекты, которые сразу необходимо прописать. Можно зафиксировать все на видео", – говорит специалист.

Договор об аренде необходимо заключать с самим владельцем участка. Нужно обязательно проверить его паспорт и документы на собственность. Если недвижимость принадлежит нескольким людям, договор должны подписать все собственники или выдать тому, кто его заключает, нотариальную доверенность, подтвердив свое согласие. В противном случае есть риск, что после сдачи может объявиться один из хозяев и попросить арендатора покинуть участок.

