"Всего добилась сама": знакомый "Миссис Вселенной – 2022" рассказал о ее детстве

Россиянка Елена Максимова получила главный титул международного конкурса красоты среди замужних женщин "Миссис Вселенная – 2022 ". Представительница РФ впервые одержала победу в этом соревновании. Подробнее – в материале Москва 24.

120 претенденток

34-летняя Елена Максимова стала "Второй вице-миссис Россия – Вселенная" в прошлом году – именно это дало ей возможность представить свою страну на международном этапе конкурса. Он проходил с 30 января по 5 февраля в столице Болгарии – Софии. В итоге Елена обошла 120 представительниц разных стран – США, Германии, Испании, Китая, Японии, Индии, Белоруссии, Украины, Таиланда, Филиппин и других.

Сама девушка отмечала, что конкуренция была очень жесткая: "рекордное число участниц, и все из них достойны победы".





Елена Максимова победительница конкурса "Миссис Вселенная – 2022" Для меня большая честь представлять страну на таком серьезном конкурсе, и я очень рада, что возвращаюсь с победой. Особенно приятно быть первой участницей, которая принесла России победу.

По словам Елены, конкурс состоял из нескольких этапов, в частности, выход в национальном костюме и вечернем платье. При этом к россиянам относились хорошо, никакой дискриминации не было, подчеркнула она.

Максимова призналась, что не ожидала победы и сейчас не готова участвовать в международном конкурсе еще раз.

"Надо немного отдохнуть", – добавила девушка.

"Была очень скромной"

Елена Максимова родилась в деревне Гыя Удмурской Республики, сейчас живет в Ижевске и воспитывает двоих детей. Кроме того, она руководит сетью языковых школ, имеет три высших образования, в том числе диплом Лондонского университета. А еще Максимова – заядлая путешественница и посетила уже 34 страны.

Люди, которые знают Елену, признаются, что не ожидали такой громкой победы: в школе она всегда была очень скромной, неброско одевалась и не увлекалась модельным бизнесом, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"В школе, честно признаться, я особо ею не интересовался, потому что она была очень тихая, как серая мышка, но в позитивном смысле. Насколько я знаю, танцами, вокалом или модельным бизнесом она точно не занималась", – рассказал изданию одноклассник победительницы Игорь Максимов.

Он добавил, что Елена познакомилась со своим будущим мужем еще в школе. "Как они встречались, этого никто не знает, все было под завесой тайны, потому что она очень скромная и не любила афишировать свою личную жизнь", – отметил Максимов.

Одноклассник "Миссис Вселенной" подчеркнул, что девушка всего добилась сама и ей никто не помогал. "У нее отец был директором местного завода. А сама Лена из многодетной семьи, у них три ребенка. Она средненькая", – сказал он.

В свою очередь, политолог Дмитрий Журавлев в разговоре с Москвой 24 предположил, что россиянка смогла одержать победу на международном конкурсе из-за возможного желания Европы сделать шаг к примирению с Россией.

Он подчеркнул, что это может быть очень сложным посланием для РФ: дескать, давайте мириться, мы даже вашей девушке готовы дать первое место.