Какие меры соцподдержки действуют для семей мобилизованных в Москве

В Москве 5 октября утвердили меры поддержки для семей граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Городские власти пообещали взять под особую защиту детей, жен и пожилых родственников призывников. Рассказываем, на какую помощь могут рассчитывать члены семей мобилизованных и куда за ней обратиться.
"Чтобы мужья и отцы были спокойны"
Столичные власти окажут поддержку семьям граждан, которых призвали в рамках частичной мобилизации. Соответствующий указ 5 октября подписал Сергей Собянин.
Члены семьи призывника смогут получать помощь все то время, что он проходит службу. Родственники имеют право обратиться за поддержкой со дня отъезда мобилизованного на пункт сбора.
В среду, 21 сентября, президент России подписал указ о начале частичной мобилизации в стране. В ее рамках запланирован призыв 300 тысяч человек. При этом глава Минобороны России Сергей Шойгу в начале октября сообщил, что в Вооруженные силы РФ уже прибыли свыше 200 тысяч призывников.
Поддержка для детей
По указу мэра Москвы, если у мобилизованных москвичей есть дети, то они имеют право бесплатно посещать городские и муниципальные детсады. Кроме того, семье не нужно будет оплачивать занятия в кружках и секциях при школах и учреждениях допобразования, подведомственных городу.
По достижении полутора лет дети призывников получат право на зачисление в детсады вне очереди. В таком же порядке они смогут перевестись в другое дошкольное учреждение или школу, которые расположены ближе к дому.
Школьникам с 1-го по 6-й класс полагается первоочередное зачисление в группы продленного дня. Саму продленку для них сделают бесплатной. Льготы также распространяются на питание в образовательных учреждениях города.
Учеников с 1-го по 11-й класс обеспечат бесплатными горячими завтраками и обедами. Студентам столичных колледжей также не придется платить за горячий обед.
Льготы пожилым родственникам и инвалидам
Если в семье призывника есть признанные нуждающимися в уходе пожилые родственники или инвалиды I и II группы, то им предоставят социальное обслуживание на дому. То же самое распространяется и на детей мобилизованных граждан, имеющих инвалидность. При этом для оказания поддержки не будут учитывать ни обеспеченность семьи, ни ее состав.
Кроме того, нуждающиеся родственники получат первоочередное направление в дома ветеранов и прочие стационарные учреждения, занимающиеся соцобслуживанием. В данном случае состав семьи также не станут учитывать.
Помощь для жен и детей трудоспособного возраста
Для детей трудоспособного возраста и жен мобилизованных москвичей организуют профессиональное обучение, а также предоставят возможность получить дополнительное профобразование.
Еще одной мерой соцподдержки станет содействие им в поиске работы. Согласно Трудовому кодексу РФ, подростки могут заключать трудовой договор с шестнадцати лет.
Для всей семьи
Указ мэра предполагает единовременную материальную помощь семьям призывников. Ее размер будет определяться решением специальной Межведомственной комиссии при центре занятости "Моя карьера". Также семье поспособствуют в оформлении различных социальных выплат, на которые она имеет право.
Помимо того, родственников мобилизованных москвичей будут консультировать по юридическим вопросам. В случае необходимости им окажут психологическую помощь.
Как получить меры соцподдержки?
Чтобы получить помощь, родным призывников нужно обратиться в Центр поддержки семей мобилизованных по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Учреждение работает с понедельника по воскресенье с 09:00 до 20:00. Позвонить в Центр можно по номеру +7(495) 870-44-44.
Его сотрудники внимательно рассмотрят ситуацию в каждом конкретном случае. Если понадобятся дополнительные меры поддержки, то специалисты Центра постараются в индивидуальном порядке решить вопросы.