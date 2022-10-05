Какие меры соцподдержки действуют для семей мобилизованных в Москве

В Москве 5 октября утвердили меры поддержки для семей граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Городские власти пообещали взять под особую защиту детей, жен и пожилых родственников призывников. Рассказываем, на какую помощь могут рассчитывать члены семей мобилизованных и куда за ней обратиться.



"Чтобы мужья и отцы были спокойны"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Столичные власти окажут поддержку семьям граждан, которых призвали в рамках частичной мобилизации. Соответствующий указ 5 октября подписал Сергей Собянин.





Сергей Собянин мэр Москвы Призыв по мобилизации в вооруженные силы неизбежно меняет сложившийся уклад жизни не только призывника, но и всей семьи. Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих жен, детей и пожилых родителей, город взял их под особую защиту.

Члены семьи призывника смогут получать помощь все то время, что он проходит службу. Родственники имеют право обратиться за поддержкой со дня отъезда мобилизованного на пункт сбора.

В среду, 21 сентября, президент России подписал указ о начале частичной мобилизации в стране. В ее рамках запланирован призыв 300 тысяч человек. При этом глава Минобороны России Сергей Шойгу в начале октября сообщил, что в Вооруженные силы РФ уже прибыли свыше 200 тысяч призывников.



Поддержка для детей

По указу мэра Москвы, если у мобилизованных москвичей есть дети, то они имеют право бесплатно посещать городские и муниципальные детсады. Кроме того, семье не нужно будет оплачивать занятия в кружках и секциях при школах и учреждениях допобразования, подведомственных городу.

По достижении полутора лет дети призывников получат право на зачисление в детсады вне очереди. В таком же порядке они смогут перевестись в другое дошкольное учреждение или школу, которые расположены ближе к дому.

Школьникам с 1-го по 6-й класс полагается первоочередное зачисление в группы продленного дня. Саму продленку для них сделают бесплатной. Льготы также распространяются на питание в образовательных учреждениях города.

Учеников с 1-го по 11-й класс обеспечат бесплатными горячими завтраками и обедами. Студентам столичных колледжей также не придется платить за горячий обед.



Льготы пожилым родственникам и инвалидам

Если в семье призывника есть признанные нуждающимися в уходе пожилые родственники или инвалиды I и II группы, то им предоставят социальное обслуживание на дому. То же самое распространяется и на детей мобилизованных граждан, имеющих инвалидность. При этом для оказания поддержки не будут учитывать ни обеспеченность семьи, ни ее состав.

Кроме того, нуждающиеся родственники получат первоочередное направление в дома ветеранов и прочие стационарные учреждения, занимающиеся соцобслуживанием. В данном случае состав семьи также не станут учитывать.



Помощь для жен и детей трудоспособного возраста

Для детей трудоспособного возраста и жен мобилизованных москвичей организуют профессиональное обучение, а также предоставят возможность получить дополнительное профобразование.

Еще одной мерой соцподдержки станет содействие им в поиске работы. Согласно Трудовому кодексу РФ, подростки могут заключать трудовой договор с шестнадцати лет.



Для всей семьи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Указ мэра предполагает единовременную материальную помощь семьям призывников. Ее размер будет определяться решением специальной Межведомственной комиссии при центре занятости "Моя карьера". Также семье поспособствуют в оформлении различных социальных выплат, на которые она имеет право.

Помимо того, родственников мобилизованных москвичей будут консультировать по юридическим вопросам. В случае необходимости им окажут психологическую помощь.



Как получить меры соцподдержки?

Чтобы получить помощь, родным призывников нужно обратиться в Центр поддержки семей мобилизованных по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Учреждение работает с понедельника по воскресенье с 09:00 до 20:00. Позвонить в Центр можно по номеру +7(495) 870-44-44.

Его сотрудники внимательно рассмотрят ситуацию в каждом конкретном случае. Если понадобятся дополнительные меры поддержки, то специалисты Центра постараются в индивидуальном порядке решить вопросы.