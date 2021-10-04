Эксперты назвали плюсы и минусы жилья в апартаментах площадью 9 "квадратов"

В Москве на рынке новостроек впервые появились квартиры площадью менее 10 квадратных метров. Речь идет о жилье в комплексе на востоке столицы рядом с Кусковским лесопарком. Разбираемся, для кого строят такие квартиры.



Самые маленькие апартаменты

Фото: depositphotos/ rilueda

На рынке новостроек в столице в 2021 году впервые появились микроапартаменты площадью 9 квадратных метров. Жилье находится на востоке Москвы в многофункциональном комплексе в Вешняках.

Судя по схеме, площадь совмещенного санузла составляет 2,3 квадратного метра, кухонная плита и раковина занимают 0,8 "квадрата", на оставшееся пространство приходится 6,2 квадратного метра.

Апартаменты площадью 9 "квадратов" пока не выставили на продажу, но, предположительно, стоить они будут от 2,5 миллиона рублей. Пока что самый миниатюрный вариант – это студия площадью 12 квадратных метров за 3,2 миллиона рублей.

Сам комплекс представляет собой четыре корпуса от двух до шести этажей. Здесь размещается 389 апартаментов со средней площадью 16,7 квадратного метра.

Аналитики отмечают, что сейчас это самый бюджетный вариант жилья в границах МКАД на первичном рынке Москвы.



Будет ли спрос?

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал Москве 24, что микроапартаменты рассчитаны в первую очередь на молодежь, которая хочет жить отдельно от родителей, а также на молодые пары без детей.





Константин Апрелев вице-президент Российской гильдии риелторов Главный минус апартаментов в том, что у них налог на недвижимость в семь раз выше с квадратного метра. Придется платить от кадастровой стоимости вместо 0,3 около 2%. Для 9 квадратных метров ежегодный налог на недвижимость выйдет вдвое больше, чем для однокомнатной квартиры.

К минусам апартаментов для жилья относится и невозможность в них прописаться, добавил Апрелев.

"Официально – это нежилое помещение. Это все равно что будка для собаки. В Москве есть четкое ограничение для жилья по квадратным метрам. Жилая площадь в столице не может быть меньше 18 "квадратов". Если же у человека есть жилье меньшей площадью, он автоматически может стать в очередь для получения жилья", – сказал эксперт.

При этом с учетом нормативов на минимальную площадь прихожей и санузла в Москве нельзя построить квартиру для официального проживания общей площадью меньше 26 квадратных метров, добавил он.



В Москве появились апартаменты площадью 9 кв м

К плюсам микроапартаментов относится их более низкая стоимость по сравнению с комнатной или однокомнатной квартирой, подчеркнул Апрелев.

В свою очередь, психолог Анна Карташова в интервью Москве 24 заявила, что для молодых людей независимость от родителей перевешивает недостаток квадратных метров.





Анна Карташова психолог Для молодого человека важна психологически не столько площадь пространства, сколько ощущение того, что это твое пространство. Ты – хозяин. Сам решаешь, когда убираться и как складывать вещи, кого приглашать к себе в гости.

Молодежь довольно активная и много времени проводит вне дома – учатся, работают, гуляют, продолжает Карташова.

"Для многих людей такие микроапартаменты станут более предпочтительным решением, чем снимать комнату в квартире совместно с посторонним человеком. Это хороший удобный старт для молодежи, но жить с детьми в такой крохотной квартире, конечно, не получится", – заключила психолог.

Ранее глава аналитического центра "Циан" Алексей Попов рассказал, что самые дешевые квартиры для аренды в Москве находятся в Троицке и Южном Бутове. В обоих случаях жилье меблировано, при этом проживание там обойдется в 20 тысяч рублей в месяц. Наиболее дорогая арендная квартира расположена в Хамовниках, указал он.