Психолог Резенова предупредила об опасности ранней популярности у детей

В Сети набирает популярность юный российский рэпер, которому еще не исполнилось 10 лет. Мальчик активно делится видео, которые набирают тысячи и даже миллионы просмотров, а также анонсирует свой будущий альбом. Как слава может повлиять на жизнь молодого артиста и нет ли в этом скрытой опасности – разбиралась Москва 24 вместе с экспертами.

"В школу не пойду"

В соцсетях набирает популярность молодой рэпер из России. В своих треках он рассказывает, чего уже добился. "Саундклауд ребенок", как сам себя называет юный музыкант, активно публикует видео в различных соцсетях, в которых анонсирует свой альбом, а также танцует под уже выпущенный трек, посвященный популярным игрушкам "Лабубу".





У меня есть все "Лабубы", но я их не подарю.

из текста трека Сейчас лето, я кайфую, сегодня в школу не пойду.У меня есть все "Лабубы", но я их не подарю.

Сам мальчик называет себя Артоня и отмечает, что ему еще нет и 10 лет, при этом, как рэпер утверждает в треке, он "уже третий год в трапе". На одной из площадок для публикации видео у него больше 7 тысяч подписчиков, число лайков превышает 259 тысяч, а самое популярное видео набрало 1,8 миллиона просмотров.

Мнения пользователей разделились. Многие поддерживают "Саундклауд ребенка", отмечая его стремление.

"Успехов пацану, пусть развивается", "Легенда!", "Пацан молодец, делом занят", "Это ребенок, он занимается тем, что ему нравится. Может быть, потом он увлечется чем-нибудь другим. Не будьте злыми", – пишут пользователи.

Однако многим такое увлечение оказалось не по душе.

"Жаль ребенка. Ему надо сказки еще смотреть и читать, верить в чудеса, а не заниматься ерундой", "Еще один будущий тунеядец", – считают скептики.

В последние годы в России растет популярность несовершеннолетних исполнителей, которые копируют взрослую рэп- и поп-культуру. Раньше самым маленьким рэпером в России называли 13-летнего "Молодого Владимира", который сейчас может лишиться права выступать в Москве из-за ненормативной лексики в текстах. Владимир еще не получил паспорт, а его концерты уже проходят с пометкой 18+.

Другие популярные исполнители – 12-летние исполнительницы трека "Сигма Бой" Светлана Чертищева (Betsy) и Мария Янковская. В начале года песня заняла седьмую строчку в одном из чартов Billboard, плюс девочки попали в список номинантов премии Forbes "30 до 30" в категории "Музыка". Собственные треки девочки выпускают уже больше пяти лет. При этом "Сигма Боя" предлагали запретить в России. По мнению общественников, клип на эту песню направлен на сексуализацию детей. Однако за юных исполнительниц заступился зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. По его мнению, вместо наказания девочек нужно наградить.

Получил опыт "звездитости"

Дети в силу своего возраста не понимают границ творчества, и потому родителям важно объяснить им, что можно, а что нельзя. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделилась детский психолог Надежда Резенова.

"У десятилетнего ребенка не может быть понимания границ, и родители должны объяснить ребенку, что стремление к популярности не должно сказываться на учебе, на других сферах жизни. Не нужно бояться задеть или обидеть ребенка – важно правильно донести до него эту информацию", – сказала она.





Надежда Резенова детский психолог Нет ничего страшного в том, чтобы что-то прямо объяснить ребенку. Именно в семье, в безопасной обстановке, он учится проживать и злость, и обиду, и какие-то неудачи, и получает опыт адекватного отношения к жизни. Главное при этом поддерживать его.

По словам психолога, сейчас дети взрослеют быстрее, и потому переходный возраст у них начинается раньше. Поэтому родителям важно сохранять спокойствие и понимание того, что они главные в семейной структуре и они диктуют условия.

"Конечно, мы с детьми договариваемся, устанавливаем правила, новые границы. Но не надо бояться быть строгими. Строгость и доброта – это как раз золотое правило родителей. Нужно быть добрым и строгим одновременно. Именно это говорит о любви и уважении, и в этом подходе дети растут любящими, понимающими. И если это творческие дети, то они понимают важность расставления приоритетов", – отметила Резенова.

Также эксперт объяснила, что ребенок редко осознает, что в соцсетях можно столкнуться с негативным откликом на свой контент. И родители должны объяснять, что не всегда, выкладывая что-то в Сеть, можно достичь успеха.

"У этого мальчишки ("Саундклауд ребенка". – Прим. ред.) немало подписчиков, и он уже получил опыт "звездитости". В таком случае важно вразумлять ребенка, спускать его с небес на землю, потому что можно столкнуться и с негативными комментариями", – подчеркнула эксперт.



Надежда Резенова детский психолог Родители должны помочь ребенку пережить и неожиданную волну популярности. Можно организовать какие-то последствия этого – как позитивные, так и негативные, чтобы бережно показать ребенку, к чему это может привести. Здорово, если он будет звездой, но ведь всему свое время. Можно предложить ребенку познакомиться с опытом тех детей, которые в его возрасте стали популярными, и посмотреть, как сложилась их дальнейшая жизнь, с какими трудностями они столкнулись. Конечно, чужие ошибки не учат, но они формируют понимание.

Эксперт отметила, что зачастую жизнь людей, которые обрели популярность в молодом возрасте, складывается не лучшим образом.

"Например, у мальчика, который снимался в фильмах "Один дома" (актера Маколея Калкина. – Прим. ред.), во взрослом возрасте проявились проблемы с эмоциональной устойчивостью, достаточно серьезные последствия в плане психического здоровья, в плане устойчивости эмоциональной", – привела пример психолог.

Однако не стоит ругать своих детей за творческие порывы. Важно поддерживать их в выбранных начинаниях, но четко выставлять границы, заключила психолог.

