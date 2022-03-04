Психолог объяснила, как реагировать на замечания по поводу внешнего вида

Обидные высказывания по поводу внешности и одежды способны многих надолго выбить из колеи. Рассказываем, почему люди злословят в чужой адрес и как научиться не обращать внимания на насмешки.

Бережем нервы

Чужие едкие замечания по поводу веса или цвета волос способны расстроить и стать причиной неуверенности в себе. Однако, по мнению специалистов, чаще всего проблему надо искать не в себе, а в обидчике.

"Почти любая непрошеная критика или совет – это проявление пассивной агрессии. То есть желание обидеть человека, задеть его чувства или даже попытка вывести на эмоции", – рассказала психолог, специалист в сфере индивидуального психологического консультирования и психодиагностики личности Дарья Захарова.



По ее словам, подобная критика никак не характеризует того, в чей адрес она направлена. Высказывания относительно чужого внешнего вида свидетельствуют о комплексах задевшего вас человека, о его невоспитанности, непонимании самого себя и своих потребностей. Даже такого осознания достаточно для того, чтобы не обращать внимания на обидные слова или хотя бы меньше переживать из-за неприятных комментариев.

Защищаем границы

Однако не все способны удержаться, когда слышат бестактные комментарии в свой адрес. В такие моменты сложно никак не реагировать на обидные выпады – появляются злость и гнев. В том случае, если "закипает кровь", следует обратиться к себе и своим чувствам.



Дарья Захарова психолог, специалист в сфере индивидуального психологического консультирования Безусловно, эмоциональная реакция оправданна и имеет право на существование. Она говорит нам о том, что нарушены наши границы или задеты жизненно важные для нас моменты или проблемы.

По мнению психолога, в таких ситуациях каждый имеет право на защиту своих границ. Установить их можно словами, например: "Спасибо за мнение, но мне нравится моя одежда (фигура, прическа)". Можно сказать и так: "Если мне потребуется твой совет, то я обязательно к тебе обращусь. Сейчас я не нуждаюсь в комментариях".

"Проанализируйте, как часто возникают такие некомфортные ситуации при общении с конкретным человеком. Возможно, пора задуматься о том, насколько он вам близок и стоит ли продолжать с ним общение", – подчеркнула Захарова.

Если окончательно разорвать отношения с обидчиком невозможно, то время общения с таким человеком лучше свести к минимуму.

Забота или насмешка?

По словам эксперта, особенно обидно, когда критика исходит не от посторонних, а от близких людей.

"Если замечания делают родители, то стоит учитывать, как их самих воспитывали в детстве. Возможно, подобная критика в их понимании – это проявление заботы", – разъясняет Захарова.

Психолог рекомендует прямо объяснить, что вам неприятны такие комментарии, они вас задевают и причиняют душевную боль. Если реакции не последует, то стоит предупредить о возможном прекращении общения.





Дарья Захарова психолог, специалист в сфере индивидуального психологического консультирования Полностью избавиться от критики в нашем мире невозможно, а переживать из-за нее абсолютно нормально. Но если вы знаете заранее, что вам предстоит провести вечер с бестактными людьми, то заранее настройтесь на это.

Со временем можно научиться успешно отражать нападки, защищать свои границы и прямо говорить о том, что именно вам неприятно слушать. Стоит только окрепнуть внутренне, приобрести уверенность в себе, и подобные ситуации потеряют значимость, будут меньше волновать. По мнению психолога, в конечном итоге критиков в окружении человека станет меньше.