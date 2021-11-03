Магазин "Дикси" признали самым частым нарушителем антиковидных мер в Москве

В Москве продолжается режим нерабочих дней. В этот период приостановлена работа всех магазинов, за исключением продуктовых, аптек и точек продажи товаров первой необходимости. Столичный Роспотребнадзор усилил проверки в городе. Несколько магазинов уже закрыли за невыполнение санитарно-эпидемиологических требований, другим пригрозили штрафами и приостановкой деятельности. Рассказываем, какие предприятия Москвы нарушили антиковидные ограничения и к каким последствиям это приведет.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Закрытие магазинов

В Москве с 28 октября по 7 ноября ввели режим нерабочих дней. Согласно указу мэра столицы, ограничена работа непродовольственных магазинов, предприятий сферы услуг, приостановлена деятельность ряда организаций. Исключение составляют продуктовые магазины, а также предприятия непрерывного цикла и точки продаж товаров первой значимости.

На этом фоне в столичном управлении Роспотребнадзора усилили проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических мер в городе. Проверяется ношение масок посетителями и сотрудниками, наличие безопасного расстояния и проведение бесконтактной термометрии. С 25 по 31 октября специалисты ведомства выявили грубые нарушения в 16 торговых точках, которые впоследствии были закрыты.

За несоблюдение требований к административной ответственности привлекли более 120 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве. Материалы проверок направят в суд.





управление Роспотребнадзора по Москве В проверенных магазинах торговых сетей самый высокий процент магазинов, работавших с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований, в сети "Дикси" – около 40%.

Среди закрытых предприятий оказались три магазина "Дикси" на юго-востоке и западе столицы, "Мясницкий ряд", "Свежий", а также "У леса" в ТиНАО и "Все для дома" в Зеленограде. Кроме того, 1 ноября специалисты Роспотребнадзора опечатали торговую точку "Продукты" в 4-м микрорайоне Зеленограда за нарушения противоэпидемических мер. 2 ноября сотрудники ведомства сообщили о закрытии торгового дома "Арколь" на проспекте Буденного на востоке столицы.

Одним из самых часто выявляемых нарушений в магазинах стало отсутствие бесконтактной термометрии клиентов, рассказали в Роспотребнадзоре. Также сотрудники предприятий не следят за тем, чтобы посетители носили маски внутри помещения, а на многих объектах не соблюдается безопасное расстояние в торговых залах, на кассах и на входе.

Магазины оказались не единственными нарушителями. В районе Северного речного вокзала сотрудники Роспотребнадзора пресекли прогулку с пассажирами на борту одного из водных трамвайчиков. Выяснилось, что посетители не соблюдали меры безопасности, а организаторы не следили за масочным режимом и безопасным расстоянием. Теперь компании грозит штраф – до миллиона рублей или приостановка работы до трех месяцев.



В столице начались проверки организаций, не прекративших работу

Попали на карандаш

Под угрозой закрытия оказался парк киноприключений "Мастер Панин" в Москве, где в нерабочие дни устроили массовое мероприятие "Гонки на выживание и империя трюков". Зрители на трибунах находились без масок и к тому же не соблюдали безопасное расстояние. За это предприятию грозит штраф 300 тысяч рублей.

30 октября под угрозой закрытия оказались магазины "Л'Этуаль" и "Подружка" на территории торгового центра "Авиапарк". Сообщается, что предприятия могут оштрафовать на 300 тысяч рублей или приостановить работу на срок до 90 суток за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Однако 2 ноября сотрудница магазина "Л'Этуаль" в "Авиапарке" сообщила в беседе с Москвой 24, что их магазин открыт в нерабочую неделю.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Нерабочая неделя или 11 дней

Нерабочая неделя в столице требуется для того, чтобы разорвать цепочки заражения коронавирусом, рассказал Москве 24 ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова, вирусолог Зачастую люди заражаются либо на работе, либо в местах скопления людей – в магазинах, ресторанах. Главная задача нерабочей недели – заставить людей меньше контактировать друг с другом в помещении.

Специалист отметил, что человек становится заразным примерно за сутки до проявления симптомов коронавируса. Следовательно, он может успеть передать его посторонним, не подозревая об этом. Также вирусолог добавил, что 11 нерабочих дней в Москве – фактически минимальный срок, на который имеет смысл устанавливать ограничения в городе.

Штамм коронавируса "Дельта" агрессивнее своих предшественников, из-за этого у него короче средний инкубационный период. В основном люди заболевают через пять дней после контакта с зараженным, отметил специалист.

"Мы закрылись на 11 дней, получается два инкубационных периода перекрываем. Это минимальный период, за который можно почувствовать снижение заболеваемости", – сказал вирусолог.

Ношение масок, в частности, в торговых центрах и термометрия посетителей на входах является довольно эффективной мерой борьбы с распространением COVID-19. Однако временное закрытие магазинов все равно эффективнее, заключил собеседник Москвы 24.

