В Москве призвали отменить запрет на работу шиномонтажек, автосервисов и алкомаркетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве следует отменить запрет на работу шиномонтажных мастерских, автосервисов и алкомаркетов в нерабочие дни, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Он напомнил, что все работы там выполняются либо на улице, либо в просторных боксах. Кроме того, по его словам, подходит время менять летнюю резину на зимнюю, а это критично для безопасности дорожного движения.
Также Титов подчеркнул, что на период нерабочих дней в городе закрыты алкомаркеты, ассортимент которых на 70% состоит из алкогольной продукции. При этом другие розничные магазины, где легко можно купить алкоголь, продолжают работать.
"Во время первой волны никто эти виды деятельности не трогал, а сейчас почему-то закрыли. Эти ограничения, по нашему мнению, следует отменить", – цитирует Титова ТАСС.
В заключение он отметил, что московские предприниматели ждут, "что власти города предложат пакет мер поддержки бизнеса в дополнение к федеральным и уже действующим".
В Москве с 28 октября начал действовать режим нерабочих дней. Согласно указу мэра столицы, ограничена работа непродовольственных магазинов, предприятий сферы услуг, остановлена работа предприятий и организаций.
Исключение составляют продуктовые магазины, а также предприятия непрерывного цикла и точки продаж товаров первой значимости.
Ранее сообщалось, что правительство России выделит порядка 38,5 миллиарда рублей на единовременные выплаты предприятиям малого бизнеса и социально ориентированным НКО в связи с пандемией и введенными из-за нее ограничениями. Данные меры затронут около трех миллионов человек.
В столице начались проверки по организациям, не прекратившим работу
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