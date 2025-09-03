Врач Вертиева: татуировки могут спровоцировать лимфому и псевдолимфому

В России предложили ужесточить контроль за тату-салонами, оказывающими услуги в том числе подросткам. Чем опасны рисунки на теле и действительно ли не стоит делать их до 18 лет, разбиралась Москва 24.
Больно, дорого и опасно?
В России готовится законопроект, запрещающий нанесение татуировок несовершеннолетним. Инициативу разрабатывают в комитете Госдумы по охране здоровья, рассказал в беседе с "Парламентской газетой" первый зампред комитета, онкохирург Бадма Башанкаев.
"Опасность представляют инфекции – при нанесении рисунка происходит прямой контакт инструмента и краски с кровью", – заявил он.
Башанкаев также привел данные одного из исследований, проведенных датскими учеными. Они изучили данные почти 2,5 тысячи пар близнецов, где у одного есть татуировки, а у другого – нет. Результаты показали: у любителей тату рак кожи развивался в 1,62 раза чаще, а при крупных рисунках риск возрастал до 2,37 раза. В свою очередь, риск лимфомы увеличивался почти втрое, отметил эксперт.
Как пояснил Москве 24 юрист Александр Крестьянинов, согласно статье 26 Гражданского кодекса, до 18 лет подросток может делать татуировки только с согласия родителей. Однако, по данным СМИ, на практике этот запрет часто обходят: подростки обращаются к частным мастерам, которые работают нелегально и предоставляют дешевые услуги, а риски заражения и некачественной работы при этом значительно выше.
Ранее запретить татуировки предлагал и эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В своем интервью "Говорит Москва" он связал любовь к тату с переизбытком половых гормонов.
При этом большой скандал вызывало и появление на российских маркетплейсах наборов для самостоятельного нанесения тату – подростки могли беспрепятственно их покупать. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов тогда призвал оперативно запретить продавать их детям, а сами торговые площадки перенесли товары этой категории в раздел "Для взрослых".
"Пик крутости"
Детям должны объяснять опасность татуировок в рамках разговоров о важном в школах. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
"Я считаю, что пока не надо ставить вопрос о наказании. Требуются ограничительные меры в виде разъяснительных бесед. Хорошо бы в рамках разговоров о важном рассказать о том, чем грозят здоровью детей татуировки, которые они иногда делают в домашних условиях. Такая процедура далеко не безопасна. И несовершеннолетний человек, который принимает решения, далеко не всегда дает себе отчет о тех последствиях, которые могут от этого наступить", – сказала она.
По мнению парламентария, делая татуировки, подростки хотят выделиться. Однако им стоит отдать предпочтение другим способам привлечения внимания.
"Главное – это успехи в учебе, спортивные и творческие достижения. Этим на себя можно обратить больше внимания, чем необычной татуировкой, которой иногда гордятся, выставляют в соцсетях и привлекают внимание, собирая лайки", – отметила Останина.
Тату-мастер с более чем 20-летним опытом Александр Твиг согласился, что в большинстве случаев подростки наносят на тело рисунки, только чтобы показать окружающим свою крутость.
"Спрос на тату среди молодежи большой, но, как правило, они хотят сделать какие-то необдуманные вещи", – отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.
Даже при наличии согласия от родителей мастер считает правильным поговорить с юным клиентом и объяснить, что перед таким решением стоит как следует подумать, чтобы в будущем не пришлось жалеть.
Александр Твиг также добавил, что зачастую родители соглашаются с желанием ребенка от безысходности, думая, что "если что-то невозможно предотвратить, значит, это нужно возглавить".
При этом нередко подростки, не получив согласия родителей на желанную татуировку, ищут обходные пути. В частности, они находят подпольные студии, где мнение родителя неважно, а это представляет прямую угрозу для здоровья, предупредила в разговоре с Москвой 24 врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.
"Не факт, что в такой студии уделяют должное внимание соблюдениям санитарных норм. Помимо передаваемых через кровь заболеваний, возможно появление воспаления, поскольку у мастера могут быть грязные руки, иглы. Высок риск того, что, если это будет подпольно, там будут экономить на всем. И никто не несет ответственности за последствия", – объяснила она.
Помимо этого, в числе угроз от рисунков на теле является невозможность заметить прогрессирующее заболевание. Об этом Москве 24 рассказала онколог-дерматолог Екатерина Вертиева.
"Часто мы можем пропустить меланому или другие виды рака просто потому, что они находятся в зоне рисунка и пациенты не обращают на них внимания", – объяснила она.
Кроме того, эксперт добавила, что тату может вызывать лимфому и псевдолимфому (доброкачественное заболевание). Это связано с тем, что красящий пигмент вызывает активацию иммунной системы и появление каких-то аутоиммунных реакций. Причем это не зависит от размера рисунка, заключила она.