Врач Вертиева: татуировки могут спровоцировать лимфому и псевдолимфому

В России предложили ужесточить контроль за тату-салонами, оказывающими услуги в том числе подросткам. Чем опасны рисунки на теле и действительно ли не стоит делать их до 18 лет, разбиралась Москва 24.

Больно, дорого и опасно?

В России готовится законопроект, запрещающий нанесение татуировок несовершеннолетним. Инициативу разрабатывают в комитете Госдумы по охране здоровья, рассказал в беседе с "Парламентской газетой" первый зампред комитета, онкохирург Бадма Башанкаев.

"Опасность представляют инфекции – при нанесении рисунка происходит прямой контакт инструмента и краски с кровью", – заявил он.

Башанкаев также привел данные одного из исследований, проведенных датскими учеными. Они изучили данные почти 2,5 тысячи пар близнецов, где у одного есть татуировки, а у другого – нет. Результаты показали: у любителей тату рак кожи развивался в 1,62 раза чаще, а при крупных рисунках риск возрастал до 2,37 раза. В свою очередь, риск лимфомы увеличивался почти втрое, отметил эксперт.



Бадма Башанкаев первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Есть и социальные последствия такого увлечения. Подростки чаще всего делают татуировки на лице или руках, но позже жалеют: работодатели и университеты относятся к этому настороженно. Сведение же рисунка – процесс болезненный и дорогой.

Как пояснил Москве 24 юрист Александр Крестьянинов, согласно статье 26 Гражданского кодекса, до 18 лет подросток может делать татуировки только с согласия родителей. Однако, по данным СМИ, на практике этот запрет часто обходят: подростки обращаются к частным мастерам, которые работают нелегально и предоставляют дешевые услуги, а риски заражения и некачественной работы при этом значительно выше.

Ранее запретить татуировки предлагал и эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В своем интервью "Говорит Москва" он связал любовь к тату с переизбытком половых гормонов.





Геннадий Онищенко эпидемиолог, академик РАН, зампрезидента РАО Откуда взялась примитивная, туземная мода? Ну, я понимаю, туземцы от безысходности рисуют на себе какие-то уродливые маски, чтобы якобы отпугнуть духов. Но когда цивилизованное общество, молодые женщины, матери! Ну, пройдет эта горячка эндокринная, когда избыточное производство гормонов половых толкает их на безумства. Ну, станут они взрослые, родят детей. И что детям будут объяснять? <…> Вообще все эти татуировки нужно запрещать.

При этом большой скандал вызывало и появление на российских маркетплейсах наборов для самостоятельного нанесения тату – подростки могли беспрепятственно их покупать. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов тогда призвал оперативно запретить продавать их детям, а сами торговые площадки перенесли товары этой категории в раздел "Для взрослых".

"Пик крутости"

Детям должны объяснять опасность татуировок в рамках разговоров о важном в школах. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

"Я считаю, что пока не надо ставить вопрос о наказании. Требуются ограничительные меры в виде разъяснительных бесед. Хорошо бы в рамках разговоров о важном рассказать о том, чем грозят здоровью детей татуировки, которые они иногда делают в домашних условиях. Такая процедура далеко не безопасна. И несовершеннолетний человек, который принимает решения, далеко не всегда дает себе отчет о тех последствиях, которые могут от этого наступить", – сказала она.





Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татуировка – это на всю оставшуюся жизнь. И иногда пожилые люди с легкомысленными рисунками выглядят смешно. Годы приходят и уходят, а гигиена человеческого тела, мне кажется, требует того, чтобы относиться к нему уважительно.

По мнению парламентария, делая татуировки, подростки хотят выделиться. Однако им стоит отдать предпочтение другим способам привлечения внимания.

"Главное – это успехи в учебе, спортивные и творческие достижения. Этим на себя можно обратить больше внимания, чем необычной татуировкой, которой иногда гордятся, выставляют в соцсетях и привлекают внимание, собирая лайки", – отметила Останина.

Тату-мастер с более чем 20-летним опытом Александр Твиг согласился, что в большинстве случаев подростки наносят на тело рисунки, только чтобы показать окружающим свою крутость.

"Спрос на тату среди молодежи большой, но, как правило, они хотят сделать какие-то необдуманные вещи", – отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.



Александр Твиг тату мастер Чаще всего подростки решают бить татуировку просто потому, что им хочется быть модными. Они пытаются играть во взрослую жизнь, не вкладывая никакой смысловой нагрузки. Где-то что-то увидел у своего кумира и хочет так же.

Даже при наличии согласия от родителей мастер считает правильным поговорить с юным клиентом и объяснить, что перед таким решением стоит как следует подумать, чтобы в будущем не пришлось жалеть.

Александр Твиг также добавил, что зачастую родители соглашаются с желанием ребенка от безысходности, думая, что "если что-то невозможно предотвратить, значит, это нужно возглавить".

При этом нередко подростки, не получив согласия родителей на желанную татуировку, ищут обходные пути. В частности, они находят подпольные студии, где мнение родителя неважно, а это представляет прямую угрозу для здоровья, предупредила в разговоре с Москвой 24 врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

"Не факт, что в такой студии уделяют должное внимание соблюдениям санитарных норм. Помимо передаваемых через кровь заболеваний, возможно появление воспаления, поскольку у мастера могут быть грязные руки, иглы. Высок риск того, что, если это будет подпольно, там будут экономить на всем. И никто не несет ответственности за последствия", – объяснила она.





Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог Опасность для организма несовершеннолетнего такая же, как и для организма взрослого. Любой инвазивный контакт опасен тем, что может произойти инфицированием гепатитом, чаще всего это В или С. Реже передается ВИЧ, потому что для этого нужны большие объемы.

Помимо этого, в числе угроз от рисунков на теле является невозможность заметить прогрессирующее заболевание. Об этом Москве 24 рассказала онколог-дерматолог Екатерина Вертиева.

"Часто мы можем пропустить меланому или другие виды рака просто потому, что они находятся в зоне рисунка и пациенты не обращают на них внимания", – объяснила она.

Кроме того, эксперт добавила, что тату может вызывать лимфому и псевдолимфому (доброкачественное заболевание). Это связано с тем, что красящий пигмент вызывает активацию иммунной системы и появление каких-то аутоиммунных реакций. Причем это не зависит от размера рисунка, заключила она.