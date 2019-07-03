Пентхаусы, скоростные трамваи: над чем работали российские урбанисты еще 100 лет назад

4 июля на десятках столичных площадок закипит Московский урбанистический форум. Здесь будут спорить о настоящем, определять повестку завтрашнего дня, назовут лучших во всех областях городской жизни. Казалось бы, слово "урбанистика" возникло в России не так давно: только сейчас появляются десятки блогеров и специалистов в этой сфере, готовятся учебные программы, открываются кафедры.

Сложно поверить, но чуть больше ста лет назад москвичи тоже могли похвастать "урбанистами" мирового уровня, планировавшими будущее, а отечественные ученые спорили в области развития городов с немецкими и американскими. О самых смелых идеях того времени – в колонке исторического урбаниста, научного сотрудника "Музея Москвы" Павла Гнилорыбова.





"Если бы Россия не была из века в век деревянной и горючей, она задавила бы мир архитектурой и историей, как давит и смущает литературой и музыкой. Но ее настоящая история вся впереди..." – писал Михаил Осоргин. В начале XX века столица развивалась невиданными темпами. Телефон, трамвай, доходные дома, синематограф, водопровод и канализация меняли жизнь простых людей. Газеты отмечали: "Города растут у нас с поистине американской быстротой". Множатся дачные местности. Появляется Московская окружная железная дорога – "МКАД" своей эпохи с десятками станций в стиле ар-нуво.



Архитектор Нирнзее проектирует свои знаменитые небоскребы, самый высокий из которых достигал 40 метров в высоту. Москвичи ждали появления 13-этажного дома, но помешала война и революция. В 1913 году князь Щербатов поручает архитектору Александру Таманяну возвести первый в Москве дом с пентхаусом – аристократ первым понял прелесть верхних этажей, где раньше ютились только молодые чиновники, студенты и небогатая богема с мастеровыми. Это здание находится на Новинском бульваре и поражает зрителей и сейчас.

А гласный городской думы, владелец "Славянского базара" Александр Пороховщиков мечтает построить первый район пятиэтажек в районе Бутырок и Сокольников. Он подсчитал – если отдать первые этажи под склады и магазины, во все квартиры провести телефон, а заказы выполнять по каталогу через артель грузчиков, то стоимость товара упадет на 30 процентов. Чем не современная идея?

Фото: ТАСС

Проекты метро даже не будем упоминать, про них написано много. Но трамвай развивался настолько быстро, что на полном серьезе обсуждался проект строительства скоростной линии от Москвы до Сергиева Посада! Развивалась дачная жизнь, очень напоминавшая демократичные коттеджные поселки: жителям Нового Гиреева обещали всего лишь 20 минут до центра города на трамвае (и эти планы тоже разрушила война). Современные девелоперы в своих маркетинговых стратегиях используют такие же приемы.

В 1913 году возле платформы Прозоровская железнодорожный король фон Мекк начал выдавать своим служащим земли для строительства первого в Подмосковье "города-сада" (территория будущего Жуковского; не путать с соцгородками советской эпохи!).

И, конечно, не стояла на месте наука о городском развитии и планировании. Здесь пионером стал Григорий Дубелир, выпустивший до революции две замечательные книги – "Планировка городов" и "Городские улицы и мостовые". "Ученый мирового уровня, изумительно талантливый человек, который уже в 1910 году, сто лет назад, думал об адаптации планировки городов к перспективным транспортным реалиям в связи с наступлением века автомобилизации", – так характеризует Дубелира современный специалист Михаил Блинкин.

Он рассчитывает, как избежать скученности новых окраин и дороговизны жилья (привет современным застройщикам!). Здесь он ищет золотую середину между функциональным и эстетическим началом: вполне красивые дома могут быть испорчены неудачной группировкой, а "...группа заурядных домиков, благодаря зелени и случайному расположению, может быть не лишена своеобразной прелести". Он советует избегать длинных монотонных улиц, которые придают окружению казарменный вид.

Фото: ТАСС

Не только Дубелир занимался в России тем, что называли планировкой городов (town planning). Работали Абрам Зильберталь, Георгий Шелейховский, который написал книгу "Задымление городов" задолго до появления подобной проблемы в Китае и знаменитого московского смога 2010 года. Труды дореволюционных и раннесоветских урбанистов следует переиздавать и внимательно перечитывать. За поиском высотных форм и выявлением возможностей "цифры" мы не должны забывать об этих величайших ученых, ставших первыми, а ведь первым трудно всегда.