Более 30 культурных мероприятий пройдут в Гостином дворе в рамках форума "Мой район"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Гостином дворе с 4 по 6 июля пройдет первый открытый форум "Мой район", в рамках которого запланировано свыше 30 культурных мероприятий. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на первого заместителя руководителя департамента культуры Сергея Перова.

По его словам, в программу войдут кинопоказы, мастер-классы, концерты и экскурсии. "Начинаем мы 4 июля, на сцене "Летний кинотеатр" в Гостином дворе пройдет серия кинопремьер о Москве", – сказал Перов. Он отметил, что гости форума смогут посетить поединки поэтов и дискуссии в рамках мастер-классов.

Собеседник агентства напомнил, что вход на форум бесплатный. "Приходите посмотреть, поучаствовать, узнать, что сейчас есть в вашем районе и что планируется осуществить в ближайшем будущем в рамках программы "Мой район", – сказал Перов.

Масштабное мероприятие завершится концертом группы "Моральный Кодекс". Билеты на выступление можно будет выиграть на площадках форума или приобрести за накопленные баллы в магазине поощрений проекта "Активный Гражданин".

На форуме "Мой район" покажут фильмы о современной Москве. В программе запланировано более 30 кинопоказов, и 4 июля на сцене "Летний кинотеатр" режиссеры и кинокритики обсудят, как говорить о городе на современном языке кинематографа.