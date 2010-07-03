Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:15

Более 30 культурных мероприятий пройдут в Гостином дворе в рамках форума "Мой район"

город Мой район

13:15

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Гостином дворе с 4 по 6 июля пройдет первый открытый форум "Мой район", в рамках которого запланировано свыше 30 культурных мероприятий. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на первого заместителя руководителя департамента культуры Сергея Перова.

По его словам, в программу войдут кинопоказы, мастер-классы, концерты и экскурсии. "Начинаем мы 4 июля, на сцене "Летний кинотеатр" в Гостином дворе пройдет серия кинопремьер о Москве", – сказал Перов. Он отметил, что гости форума смогут посетить поединки поэтов и дискуссии в рамках мастер-классов.

Собеседник агентства напомнил, что вход на форум бесплатный. "Приходите посмотреть, поучаствовать, узнать, что сейчас есть в вашем районе и что планируется осуществить в ближайшем будущем в рамках программы "Мой район", – сказал Перов.

Масштабное мероприятие завершится концертом группы "Моральный Кодекс". Билеты на выступление можно будет выиграть на площадках форума или приобрести за накопленные баллы в магазине поощрений проекта "Активный Гражданин".

На форуме "Мой район" покажут фильмы о современной Москве. В программе запланировано более 30 кинопоказов, и 4 июля на сцене "Летний кинотеатр" режиссеры и кинокритики обсудят, как говорить о городе на современном языке кинематографа.

"Это наш город": в рамках форума "Мой район" москвичи встретятся с известными людьми

Читайте также

город Мой район

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика