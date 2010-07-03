Фильмы о современной Москве представят на форуме "Мой район"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый открытый форум "Мой район" пройдет в Гостином Дворе с 4 по 6 июля. В программе запланировано более 30 кинопоказов, мастер-классов и концертов. Также пройдут встречи с известными людьми, обсуждение досуговых программ городских парков и многое другое, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

4 июля на сцене "Летний кинотеатр" режиссеры и кинокритики обсудят, как говорить о городе на современном языке кинематографа. Также пройдет презентация итогов проекта "Сны на районе" – совместной мастерской фонда V–A–C и Лиги экспериментального кино.

В альманахе "Москино. Коротко. 2017–2019" представят несколько работ молодых режиссеров о современной столице. Можно будет увидеть такие фильмы, как "Путешествие Федора по Москве начала XXI века" Аксиньи Гог, "Новая Москва" Тамары Дондурей, "Вот здесь я и живу" Александра Зубкова и Екатерины Дыбы и другие.

Различные музыкальные направления можно будет услышать на концерте-перформансе "Звуки большого города музыкой семи нот".

Тематические экскурсии пройдут в районных библиотеках в дни проведения форума. Также организует экскурсии Мосгортур.

На сессии форума "Формирование локальных сообществ вокруг районных культурных институций. Музей, культурный центр, библиотека, парк" обсудят, какие еще экскурсии могут быть интересны горожанам.

На площадке конференц-зала "Арт" обсудят вопросы организации культурного досуга.

На сессии "Культура моего района. Актуальные векторы и лучшие международные практики развития районных центров культуры" поговорят о том, как культура одного района может изменить целый город.

Участники сессии "Туризм в моем районе. Открыть город заново" поговорят о туристическом потенциале.

5 июля пройдет серия поединков молодых поэтов "Нам двадцать лет". В этот же день на форуме состоится несколько дискуссий – "Самоидентификация: москвич" и три сессии, посвященные развитию парков, музеев и общественных пространств.

6 июля в конференц-зале "Арт" пройдет серия встреч "Интересный сосед", а на сцене "Летний кинотеатр" можно будет встретиться с артистами, журналистами и писателями, которые вспомнят истории из жизни в разных столичных районах.

На закрытии форума 6 июля с 19:00 до 21:00 состоится концерт, билеты на который получат победители конкурсов, которые пройдут на площадке в дни форума. Также попасть на концерт смогут участники проекта "Активный гражданин", которые смогут потратить на билет накопленные в магазине поощрений баллы.

Ранее сообщалось, что на форуме "Мой район" ждут горожан, которым интересны вопросы комфортной городской среды и комплексных изменений, запланированных столичными властями.

4 июля представители московского правительства, их зарубежные коллеги и бизнесмены обсудят развитие городских территорий. А 5 июля программу форума решили посвятить повседневной жизни и интересам москвичей. В дискуссиях примут участие журналисты, общественные деятели, москвоведы, а также специалисты в области транспорта, образования и здравоохранения. Кроме того, педагоги и эксперты по карьере посоветуют жителям столицы, как выбрать профессию, расскажут о городском проекте предпрофессионального образования и новых специальностях.

Еще одной темой форума "Мой район" станет комфортная среда для горожан старшего поколения. А диетологи, психиатры и повара дадут рекомендации по правильному питанию жителей мегаполиса.

