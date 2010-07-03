Первый форум "Мой район" пройдет в начале июля

Первый форум "Мой район" откроется в Гостином Дворе 4 июля, сообщает портал мэра и правительства Москвы. На форуме ждут горожан, которым интересны вопросы комфортной городской среды и комплексных изменений, запланированных столичными властями.
4 июля представители московского правительства, их зарубежные коллеги и бизнесмены обсудят развитие городских территорий. А 5 июля программу форума решили посвятить повседневной жизни и интересам москвичей. В дискуссиях примут участие журналисты, общественные деятели, москвоведы, а также специалисты в области транспорта, образования и здравоохранения. Кроме того, педагоги и эксперты по карьере посоветуют жителям столицы, как выбрать профессию, расскажут о городском проекте предпрофессионального образования и новых специальностях.
Еще одной темой форума "Мой район" станет комфортная среда для горожан старшего поколения. А диетологи, психиатры и повара дадут рекомендации по правильному питанию жителей мегаполиса.
На форуме поговорят и о досуговых программах в столичных парках, где летом проведут 7,6 тысячи различных мероприятий, включая гастрономические, спортивные и музыкальные фестивали, концерты, кинопоказы и фотовыставки. Наконец, в день закрытия, 6 июля, организаторы форума подготовили для гостей особую фестивальную программу.
Первый форум "Мой район" войдет в программу Московского урбанистического форума, который будет проходить в парке "Зарядье" с 4 по 7 июля.
Перед началом форума "Мой район", с 3 по 25 июня, в 11 столичных округах организуют сессии по актуальным городским вопросам при участии районных активистов, педагогов, врачей, сотрудников соцзащиты. В частности, проблемы районов уже обсудили в рамках форсайт-сессии в СВАО и ЮАО. Форсайт-сессии также прошли в ЗелАО и ВАО и ряде других столичных округов.
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