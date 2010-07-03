Больше 300 спикеров выступят на сессиях деловой программы Урбанфорума-2019

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Объявлена деловая программа Московского урбанистического форума, который пройдет 4–7 июля в московском парке "Зарядье". Регистрация на мероприятие закрывается 20 июня.

Сессии деловой программы состоятся 4 и 5 июля. За два дня выступят более 300 спикеров, среди которых ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры международных мегапроектов и представители глобальных корпораций. Среди выступающих – мэр Куала-Лумпура Ахмад Дахлан, голландский архитектор и урбанист Рейнир де Грааф, участник топ-100 самых выдающихся новаторов в области городского развития по версии Future Cities Роберт Серверо, председатель Boston Consulting Group Ханс-Пол Бюркнер, президент японской компании Nikken Sekkei Тадао Камеи, основатель одного из ведущих архитектурных бюро мира MVRDV голландец Вини Маас, французский архитектор Доминик Альба, генеральный директор TomTom, инноватор Харольд Годдейн, архитектор, член Королевского института голландских архитекторов (bna) Мелс Крауэл и многие другие.

Moscow Urban Forum-2019 "Качество жизни. Проекты, меняющие города" посвящен обсуждению вопросов и презентациям инициатив городских администраций, бизнеса, горожан, которые направлены на обеспечение сбалансированного и устойчивого развития городов, повышения качества жизни через реализацию масштабных проектов.

Фото: портал мэра и правительства Москвы



Как отметил Сергей Собянин в своем Twitter, "Москва уже не город заводов, как это было в 80-х, сегодня нас волнует качество жизни. Это будет главной темой #МУФ2019. Уже можно посмотреть деловую программу и оставить заявку на участие".

"В фокусе программы МУФ-2019 – качество жизни горожан, проекты Москвы и мегаполисов мира, которые меняют города к лучшему. Первый день форума посвящен жилью и городской среде, второй день – транспорту и стратегиям городского развития", – отметил генеральный директор Форума Денис Бойков.

Впервые в истории форума в рамках деловой программы пройдет конгресс Urban Health, посвященный интеграции принципов здоровья – одного из важнейших показателей качества жизни – во все сферы городского развития.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В рамках сессий первого дня будут освещены темы комфортной городской среды как драйвера экономики городов, управления эффективностью городов, как сбалансировать жилищную политику в быстрорастущей московской агломерации, каким архитекторы видят современное жилье и как городская среда влияет на психологическое состояние жителей.

Мероприятия второго дня посвящены обсуждению приоритетов транспортной политики мегаполисов, плана развития Московских центральных диаметров, инновационных туристических стратегий мегаполисов и того, как повысить качество жизни за счет сокращения потребления ресурсов. Всего в рамках деловой программы состоится более 70 специальных мероприятий – круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу.