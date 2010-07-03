На Урбанфоруме впервые затронут проблемы городского здоровья

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На Московском урбанистическом форуме впервые пройдет Международный конгресс Urban Health по проблемам городского здоровья, сообщил Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Мэр напомнил, что в этом году Урбанфорум пройдет в Зарядье с 4 по 7 июля. Он анонсировал, что обсуждаться будут проекты, которые повышают качество жизни.

Кроме того, в рамках форума пройдет фестивальная открытая программа для горожан.

В прошлом году Московский урбанистический форум, прошедший с 17 по 22 июля, посетили около семи тысяч участников из 68 стран. Форум впервые организовали в парке и концертном зале "Зарядье". Там состоялись 87 мероприятий деловой программы. Первый раз на Урбанфорум прибыл Владимир Путин. Его также посетили 38 правительственных делегаций из разных стран мира и регионов России.

Работу форума освещали 600 журналистов, представлявших 244 российских и зарубежных СМИ. Было сделано 4,8 тысячи публикаций в СМИ и 11 тысяч сообщений в социальных сетях. Ведущие консалтинговые компании представили на форуме десять исследований.