Московский урбанфорум посетили 7 тысяч человек

24 июля, 14:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Около семи тысяч участников из 68 стран посетили Московский урбанистический форум, прошедший с 17 по 22 июля, доложил на заседании президиума правительства Москвы заммэра Марат Хуснуллин.
Форум впервые организовали в парке и концертном зале "Зарядье". Там состоялись 87 мероприятий деловой программы. Первый раз на урбанфорум прибыл Владимир Путин. Его также посетили 38 правительственных делегаций из разных стран мира и регионов России. На дискуссиях, пленарных заседаниях и презентациях выступили 416 спикеров, из них 125 – иностранные эксперты. Они рассказали о современном развитии мегаполисов.
Изучать программу, задавать вопросы спикерам и голосовать во время дискуссий гости форума могли с помощью специального приложения. Его скачали более четырех тысяч раз.
Работу форума освещали 600 журналистов, представлявших 244 российских и зарубежных СМИ. Было сделано 4,8 тысячи публикаций в СМИ и 11 тысяч сообщений в социальных сетях. Ведущие консалтинговые компании представили на форуме десять исследований.
На выставке форума было 20 стендов, половина из которых была посвящена деятельности правительства Москвы. Там проводились встречи и различные мероприятия, подписывали документы.18 июля на форуме были представлены три проекта победителей конкурса, прошедшего в рамках Лаборатории городских инициатив MUF LAB 2018. Один из них – "Город в городе" от команды SA lab – описывает возможности различного использования двора Музея Москвы. Второй проект под названием "Цифровые шоурумы 2.0" от команды UHome предлагает создавать виртуальную версию продаваемых квартир с быстрой загрузкой различных вариантов оформления и декора. Третьим экспонатом стал "Банк вашего двора" от команды Образовательные экосистемы, он представил отделения банков будущего как финансовые и образовательные учреждения.
Также 18 июля в Медиа-центра "Зарядья" состоялось вручение премии городских сообществ. Лауреатов определили с помощью голосования на портале мэра и правительства Москвы, в нем приняли участие 7 355 человек. В качестве образовательной инициативы лучшим стало приложение "Радио Arzamas", в культурной сфере победил Музей авангарда, премию за городской дизайн получила Хохловская площадь, а за гастрономию – Центральный рынок. Специальной наградой отметили парк и концертный зал "Зарядье".
В культурной части форума провели более 100 экскурсий, лекций, мастер-классов и других мероприятий. Фестиваль назывался "Связывая поколения". Его посетили более 200 тысяч человек.
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