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17:23

Собянин назвал главную тему Московского урбанистического форума

мэр Москвы Сергей Собянин город общество

17:23

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Сергей Собянин назвал главной темой Московского урбанистического форума в этом году качество жизни. Так он написал в своем микроблоге в Twitter.

"С 4 по 7 июля в Зарядье пройдет Московский урбанистический форум. Москва уже не город заводов, как это было в 80-х, сегодня нас волнует качество жизни", – пишет мэр Москвы.

Он добавил, что сейчас уже можно посмотреть деловую программу и оставить заявку на участие в форуме на его официальном сайте.

Также на Московском урбанистическом форуме впервые пройдет Международный конгресс Urban Health по проблемам городского здоровья.

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мэр Москвы Сергей Собянин город общество

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