8 не самых очевидных зеленых уголков Москвы

Москвичи во все века любили зелень и относились к ней с трепетом. Еще в XVI веке были разбиты первые в столице делянки для выращивания лекарственных растений. С 1706 года ведет свою летопись "Аптекарский огород". Постепенно, с развитием европейской культуры, вельможи и аристократы проникались красотой цветов, разбивали оранжереи и сады. В XVIII веке появились первые общественные "зеленые" пространства – в частности, началось формирование Бульварного кольца. "Поезжайте в воскресенье на Воробьевы горы, к Симонову монастырю, в Сокольники: везде множество гуляющих. Портные и сапожники с женами и детьми рвут цветы на лугах и с букетами возвращаются в город. Мы видали это в чужих землях, а у нас видим только с некоторого времени и должны радоваться", – писал в начале XIX века Николай Карамзин.

Сейчас в столице десятки парков и скверов на любой вкус – от огромных лесных массивов до небольших дворовых. Исторический урбанист, автор канала "Архитектурные излишества", научный сотрудник "Музея Москвы" Павел Гнилорыбов расскажет о самых неочевидных и интересных.

Прогулочная зона в районе Свиблово

Фото: ТАСС/Ирина Афонская

Там, где Яуза делает крутой поворот, расположена усадьба Свиблово. В 1704 году здешние земли начал осваивать Кирилл Алексеевич Нарышкин. Потом усадьбой владели Голицыны и Кожевниковы, они организовали на обширной территории кожевенное производство. В 1994 году ужасный пожар уничтожил многие строения Свиблова. После реконструкции усадьба вновь доступна для осмотра – главный корпус, флигели и потрясающий храм Троицы Живоначальной 1708 года постройки. Покидаем территорию усадьбы и отправляемся на облагороженную несколько лет назад набережную реки – здесь есть детская игровая площадка, ротонда "Храм Воздуха", построенная в 2009 году, а четкое зонирование позволит найти занятие по душе москвичам любого возраста. Любители транспорта специально ходят посмотреть на "перевернутый мост" бывшей Бескудниковской железнодорожной ветки. Местные легенды гласят, что иногда на нем можно увидеть черный полупризрачный паровоз.

Парк "Горка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Довольно долго кусок территории между Спасоглинищевским и Петроверигским переулками в районе Ивановской горки оставался необустроенным. Здесь когда-то находилась школа, но работы не велись из-за сложного рельефа местности. Постепенно возникла стихийная свалка... Сейчас здесь расположен один из лучших парков в центре Москвы. Его украшают фонтаны и беседки, вечером открывается чудесный вид на предзакатную Москву. Рядом находятся исторические памятники – усадьба Боткиных, Московская синагога, лютеранский собор Святых Петра и Павла.

Морозовский садик

Возможность на мгновение представить, как выглядела бы Москва, сохранившая все свои сады и усадьбы. В районе Хохловского и Трехсвятительского переулков расположен террасный парк, сначала принадлежавший "миллионщику" Василию Кокореву, затем – богатым промышленникам, старообрядцам Морозовым. Тихое, уединенное место позволяет не только посмотреть на первые весенние цветы, но и вспомнить исторические эпизоды. При здешней усадьбе жил и творил Исаак Левитан, отсюда левые эсеры пытались обстреливать Кремль в июле 1918 года, а затем здание отдали под детский сад, который служил декорацией в фильме "Усатый нянь".

"Высокие горы"

Отличное место для прогулок на высоком берегу Яузы позволит на время отрешиться от городской суеты. Усадьба Усачевых-Найденовых, один из лучших образцов позднего московского ампира, была возведена по проекту зодчего Доменико Жилярди. Прославленный архитектор работал здесь в 1829–1831 годах, а после окончания строительства он покинул Россию навсегда. В парке сохранились беседки, скульптуры, символизирующие четыре времени года, статуи львов и грифонов. Под сводами грота усадьбы "Высокие горы" Велюров из "Покровских ворот" рассказывал "историю, леденящую кровь".

Усадьба "Михалково"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На берегу Головинских прудов можно встретить и рыбака с удочкой, и потрепанную ветрами сосну. От XVIII века остался обширный парк с трехсотлетними дубами, парадные ворота с навершиями в стиле русской готики. Вполне возможно, что во владениях графа Панина работал именитый архитектор Баженов. XIX столетие отметилось краснокирпичным комплексом суконной фабрики Йокишей. Место идеально подходит для уединенных прогулок. В местном парке благородно ветшает скульптура Зои Космодемьянской.

Усадьба "Узкое"

Полтора километра неспешного шага по Лиственничной аллее, и настойчивый путник попадает на территорию бывшей загородной усадьбы. Рядом находится ферма, и, если повезет, вам встретятся мирно пасущиеся коровы, как будто дело происходит в рязанской глубинке. Каскад местных прудов очень популярен среди рыболовов, места на причалах идут нарасхват. Владелица этих мест, Наталья Голицына, стала прототипом пушкинской "Пиковой дамы". Сохранился весьма представительный особняк конца XVIII века, церковь с элементами нарышкинского стиля, "ледник" екатерининских времен, предшественник нынешних морозильных камер. В усадьбе скончался религиозный философ Владимир Соловьев. Он приехал в гости к своему другу С. Н. Трубецкому уже будучи тяжело больным.

С 1922 года на территории усадьбы работает санаторий.

Усадьба "Грачевка"

Фото: ТАСС/Анастасия Диева

В отдаленный район Ховрино стоит отправиться ради созерцания усадьбы одного из богатейших людей Москвы конца XIX века. Митрофан Грачев, вероятно, был не дурак сыграть партию-другую в карты, поэтому заказал архитектору Льву Кекушеву новый особняк в стиле помпезных казино Монте-Карло. Кекушев блестяще справился с задачей, правда, хозяин умер в год постройки здания. Сейчас в бывшем имении Грачева находится больница, но персонал смотрит на зевак "с воли" сквозь пальцы. Заодно рядом с "Грачевкой" стоит взглянуть на церковь Знамения, где в 1897 году со своей супругой венчался Валерий Брюсов.

Голосов овраг

Фото: A.Savin, Wikimedia Commons

Территорию Коломенского музея-заповедника хирургическим скальпелем рассекает километровый овраг. На дне покоятся два огромных валуна, Гусь-камень и Дев-камень, недавно ставшие объектами поклонения. Тетушки и дядечки солидного вида сосредоточенно просят о чем-то высшие силы: в такие минуты советуем проходить мимо на цыпочках. Березки украшены цветными ленточками, а сам овраг фигурирует в десятках городских легенд. Их достоверность, впрочем, остается на совести распространителей. На возвышении красуется церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи. Она является ровесницей кремлевских стен и соборов. Замшелые могильные камни в окрестностях лишь придают храму таинственности.