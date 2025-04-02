Хирург Горячев назвал признаки того, что ребенок вдохнул инородное тело

Хирурги Детской больницы им. Г. Н. Сперанского спасли полуторагодовалую девочку, подавившуюся конфетой с орехом. Какие еще предметы могут проглотить или вдохнуть дети, а также как себя вести взрослым в такие моменты – в нашем материале.

Заводной ключ и брошь

В марте специалисты детского клинического центра им. Л. М. Рошаля достали металлический ключ от игрушки из кишечника двухлетнего ребенка. Мальчик проглотил деталь, которая затем застряла между тонкой и толстой кишкой. В больнице ребенку провели колоноскопию, обнаружили ключ и успешно извлекли его с помощью эндоскопической петли.

Кроме того, врачи центра спасли пятилетнюю девочку, экстренно вытащив из ее пищевода брошь в виде зайчика. Ребенка срочно доставили в больницу после жалоб на боль в горле, при этом мать девочки не могла найти свою брошь: она и заподозрила, что дочь проглотила аксессуар. В центре врачи провели обследование и подтвердили наличие инородного тела в пищеводе.

При этом во время вмешательства брошь распалась на несколько частей – из-за этого медики сначала достали эндоскопическими щипцами булавку, а затем и остальную часть украшения.

Курица в бронхах

Серьезной угрозой здоровью может быть и еда, которую не удалось полностью откашлять: с подозрением на такое состояние в инфекционное отделение Детской городской клинической больницы им. З. А. Башляевой попал двухлетний мальчик.

"Как пояснила мама ребенка, во время праздничного дня, когда она готовила еду, он подавился курицей, начал кашлять, но сразу откашлялся и поэтому опасений это у нее не вызвало, за помощью в тот день не обращалась. На следующий день появились жалобы на различные симптомы", – рассказали в столичном Депздраве.

Сначала семья обратилась в поликлинику и сообщила о свистящем дыхании, одышке, кашле и высокой температуре малыша, после чего мальчику назначили амбулаторное лечение.

Однако улучшения не возникло, и скорая помощь доставила ребенка в ДГКБ им. З. А. Башляевой. Там у маленького пациента выявили левостороннюю пневмонию, возникшую из-за инородного тела – куска мяса. Его достали с помощью аспирационной тяги, и после операции мальчик стал свободно дышать.

Как отметил детский хирург, заведующий приемным (хирургическим) отделением № 1 ДГКБ № 9 им. Г. Н. Сперанского Иван Горячев, в случае если ребенок подавился на глазах взрослых, нужно срочно вызывать скорую помощь. "Не пытайтесь накормить или напоить ребенка или самостоятельно попробовать вытащить инородное тело", – подчеркнул он. Врач добавил, что, если инцидент произошел вне поля зрения родителей, нужно обратить внимание на несколько показателей: если ребенок откашливается, давится или появилось обильное слюноотделение. Все это поводы как можно скорее обратиться в больницу.



Флешка

Подростки тоже попадают в больницы с жалобами на инородные тела: например, в феврале подмосковные врачи извлекли из желудка 16-летнего школьника проглоченную флешку. По словам пациента, он выполнил домашнюю работу по информатике, загрузил ее на карту, после чего решил поиграть и начал крутить устройство перед лицом. Именно в тот момент накопитель внезапно оказался внутри. Сначала школьник надеялся, что флешка выйдет естественным путем, но этого не случилось, и ему пришлось отправиться к врачам.

В итоге подростка ввели в сон с помощью наркоза и специальными эндоскопическими щипцами без единого разреза извлекли инородный предмет.

Магнитные шарики

В феврале столичные хирурги спасли восьмилетнюю девочку, которая проглотила 46 магнитных шариков.

Как рассказала мама пациентки, дочь заболела во время путешествия, за несколько дней до обращения к врачам. Родители списали тошноту на укачивание в машине, а проблемы со стулом и боли в животе – на некачественную еду в кафе на трассе. Только после возвращения домой девочка призналась, что в ей стало скучно в поездке и она глотала блестящие шарики.

Специалисты обследовали ребенка и провели экстренную операцию, достав магнитные шарики из желудка.

Амбюшур в носу

Фото: vk.com/Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ)

Но иногда вмешательства хирургов не связаны с ЖКТ или дыхательной системой. Например, специалисты детского центра городской клинической больницы (ГКБ) имени Кончаловского помогли 12-летнему мальчику, который с 5 лет жил с амбушюром от наушника в носу.

У подростка много лет наблюдались проблемы с дыханием, неприятный запах из носа и рецидивы гайморита. Терапия приносила лишь временное облегчение. В итоге компьютерная томография показала наличие инородного предмета в полости носа. Проведя эндоскопическую операцию, врачи извлекли силиконовый амбушюр для наушника-вкладыша. Выяснилось, что мальчик засунул его в нос в возрасте пяти лет и накладка долго оставалась незамеченной, так как имела розовый цвет и маскировалась под слизистую.