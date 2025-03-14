Врачи в Уфе спасли мужчину, в глаз которого воткнулся гвоздь

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В Уфе врачи-офтальмологи спасли мужчину, в глаз которого воткнулся гвоздь. Об этом в телеграм-канале написал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

По информации главы республиканского Минздрава, мужчину бригада скорой помощи доставила в офтальмологический травмпункт, расположенный в городской больнице № 8. Гвоздь вошел в глазное яблоко под углом 90 градусов при проведении ремонтных работ.

Медики экстренно удалили инородный предмет и восстановили целостность глаза. Через три дня пациенту провели повторную операцию по замене помутневшего хрусталика с имплантацией интраокулярной линзы. Своевременная медпомощь помогла мужчине сохранить глаз и зрение, рассказал Рахматуллин.

Ранее хирурги в Узбекистане вытащили из тела 19-летнего пациента 11 гвоздей и булавок. Металлические предметы обнаружили в желудке и двенадцатиперстной кишке. Путем малоинвазивного эндоскопического вмешательства специалисты извлекли пять булавок и шесть гвоздей.