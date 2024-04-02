Жителям столицы рассказали, когда в Москве отключают отопление

Второй месяц весны радует жителей столицы по-настоящему летней погодой. В понедельник, 1 апреля, столбики термометров поднялись до 21,6 градуса. Рекордная температура была зарегистрирована и во вторник. Рассказываем подробности, а также когда в Москве начнут отключать отопление.



Тепловые рекорды

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Во вторник, 2 апреля, температура в Москве еще до полудня перешагнула отметку в 18 градусов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В 11 часов утра на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, воздух прогрелся до 18,8, что уже на 1,4 градуса выше прежнего рекорда этого дня, принадлежавшего ранее 1951 году", – написал он.

Кроме того, ко вторнику в городе окончательно растаял снежный покров. Ранее, в ночь с 1 на 2 апреля, синоптики зафиксировали еще один рекордный показатель.





Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" В ночь на 2 апреля минимальная температура воздуха в Москве, на ВДНХ, составила 9,3 градуса. Эта ночь оказалась самой теплой за последние 75 лет.

Аномально высокая температура наблюдалась в столице и в первый день месяца. В понедельник, 1 апреля, столбики термометра поднялись до отметки 21,6 градуса. Однако синоптики предупредили, что летняя погода задержится не надолго. С 4 апреля в городе начнется стремительное похолодание, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже в четверг днем температура понизится до 6–8 градусов. Начнутся осадки и в виде дождя, и в виде мокрого снега", – объяснил он.

Более того, в ночь на пятницу в Москву придут заморозки. Температура может опускаться до -5 градусов. В то же время в дневные часы ожидается до 3–7 градусов. С субботы в столицу начнет возвращаться тепло.



Отключение по расписанию

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Согласно санитарным нормам, отопление в столице отключают, когда среднесуточная температура воздуха на протяжение пяти дней держится выше 8 градусов и, по прогнозу синоптиков, в дальнейшем будет только расти. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Она обратила внимание, что решение по данному вопросу принимают региональные власти с учетом разных обстоятельств.





Светлана Разворотнева зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Апрельское тепло непродолжительное. В то же время, выключив сейчас отопление, эту систему потом трудно быстро включить повторно... Учитывая неустойчивость температуры, я думаю, что пока наш коммунальный комплекс не будет принимать такие решения.

По словам депутата, некоторые москвичи жалуются на излишнюю жару в квартирах и на то, что за "ненужную" подачу тепла приходится платить. "Но здесь решение проблемы в руках самих жителей. Можно установить погодозависимую аппаратуру, которая позволит поступать в дом только тому количеству тепла, которое необходимо. Это сэкономит деньги", – объяснила Разворотнева.

Такое оборудование можно установить в рамках энергосервисного контракта, когда специализированные организации сначала проводят работы за свой счет, а после жильцы производят выплаты, уточнила парламентарий.

Разворотнева добавила, что обычно отопление в Москве отключают в апреле. Пока этого не произошло, МОЭК контролирует ситуацию с подачей тепла, уменьшая температуры, заключила она.

