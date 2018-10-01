Новые правила загсов и зимний режим в парках: что изменилось с 1 октября

У женихов и невест появились новые права, вооруженные силы начали осенний призыв, а для предпринимателей отменили некоторые госпошлины. Обо всем этом и других важных изменениях, которые произошли 1 октября, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Свадьба по-новому

С 1 октября 2018 года россияне получили возможность самостоятельного выбора дат для регистрации брака в загсах. Срок – не раньше месяца и не позже года с того момента, как было подано заявление в орган записи актов гражданского состояния. При наличии уважительных причин, паре могут разрешить заключение брака до истечения одного месяца. Заявление нужно подать лично, обратившись в орган загс или в центр госуслуг "Мои документы", либо в электронном виде – через единый портал государственных и муниципальных услуг.

По мнению экспертов, данное нововведение не только разгрузит подразделения загс, но и позволит сэкономить на зарубежных турах тем россиянам, которые хотят провести церемонию в другой стране, так как раннее бронирование выходит гораздо дешевле.

Закрытие бахчевых развалов

Работа развалов по продаже арбузов и дынь в столице закончилась 1 октября. К этой дате продавцы должны были разобрать торговые точки и вывезти их на хранение. Предприниматели, которые не демонтировали площадки в указанный срок, могут быть привлечены к административной ответственности. Рейды надзорных органов уже начались.

Всего в 2018 году в Москве работали 240 точек по продаже арбузов и дынь. Легальные бахчевые развалы обладают единым дизайном – решетчатые конструкции с открывающимся прилавком выполнены из дерева и окрашены в бежевый и коричневый цвета.

Субсидии для такси

1 октября в Москве запускают второй этап приема заявок на городские субсидии для такси. Обращения будут принимать от компаний, которые не успели подать документы в этом году. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются таксомоторными перевозками в столице, могут просить возмещения кредитов и лизинговых платежей на покупку новых автомобилей до 15 октября. Стоит отметить, что Москва является единственным в России городом, где применяется подобная практика.

Начало осеннего призыва

1 октября начался осенний призыв в вооруженные силы РФ, который продлится до 31 декабря. Прохождению воинской службы подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. В некоторых случаях они могут быть освобождены от воинской обязанности или получить отсрочку. В 2018 году, как и ранее, молодым людям предстоит провести в войсках один год.

По результатам осенней комиссии, около 80 процентов призывников из Москвы признали годными к службе. Призывные комиссии обследовали порядка 40 тысяч молодых горожан.



Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Отмена госпошлины

С 1 октября изменился порядок внесения пошлины при государственной регистрации фирм и статуса индивидуального предпринимателя. Теперь, если был подан неполный комплект документов или же в них была ошибка, то платить пошлину при повторной подаче бумаг на регистрацию не нужно.

Новый пункт "пакета Яровой"

"Закон Яровой" с 1 октября распространился и на интернет-трафик. Теперь операторы связи должны хранить информацию о пользователях за последний месяц. Объем хранения будет увеличиваться на 15 процентов в течение пяти лет с даты ввода их в эксплуатацию.

Новый режим в парках

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

С 1 октября Парк Горького переходит на зимний режим работы. Для посетителей будут закрыты некоторые объекты: часть для игр с водой на площадке "Салют", на ремонт закроется площадь у фонтана, также до следующего сезона перестанут работать точки проката – велосипеды и самокаты можно будет арендовать только весной. А с 10 октября будет ограничен доступ к некоторым аллеям парка, на которых начнут монтировать каток.

Также режим работы поменяется в Московском зоопарке. С 1 октября зоосад будет открыт с 9 до 18 часов, а приобрести билеты и пройти на территорию посетители смогут до 17 часов. С этого времени всех теплолюбивых животных переместят во внутренние помещения.

А на ВДНХ с октября закроется на реконструкцию флагманский исторический парк "Россия – Моя история". Запланированные изменения коснутся всех сфер работы парка: оборудования, контента, количества и состава экспозиций, архитектурно-планировочного решения. В парке появятся новые игровые интерактивные залы для детей и взрослых, захватывающие исторические квесты, мультимедийные новшества и новый дизайн общественных зон. Обновленный парк откроется для посетителей уже в середине декабря.

Горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ

Роспотребнадзор с 1 октября запустил Всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты расскажут по телефону, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими вакцинами. Также разработаны рекомендации, как уберечь детей от простудных инфекций. Получить консультацию можно по 15 октября. А о том, как обезопасить себя от заражения ОРВИ в офисе, можно прочитать в материале портала Москва 24.

Интернет-перепись населения

В России 1 октября началась интернет-перепись населения. Пока что это будет эксперимент, который проводят, чтобы узнать, с какими сложностями столкнутся организаторы при проведении Всероссийской переписи населения в 2020 году. Пробная перепись продлится с 1 по 10 октября, анкеты будут доступны на портале Госуслуг. В Росстате подчеркивают, что после подведения итогов эксперимента все сведения о респондентах уничтожат в целях безопасности.