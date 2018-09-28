ОРВИ и все, все, все: как не заразиться на работе

Осень окончательно утвердилась в правах и не устает напоминать об этом холодными, ветреными и дождливыми буднями. А это значит, что началось самое благоприятное время для кашля, насморка и бесконечных больничных. И офис – зона особого внимания, где дружелюбные коллеги ненамеренно делятся вирусами друг с другом. Как обезопасить себя в "оупенспейсе" и не бояться ходить на работу, читайте в материале портала Москва 24.

Обратите внимание, что сейчас в столице самая благоприятная обстановка для простуды. Переменчивая, но часто дождливая, ветреная и холодная погода так и хочет намочить, продуть, подарить насморк, кашель и другие малоприятные симптомы простуды. В такой ситуации офис не станет убежищем, более того – по уровню опасности может сравниться даже с метро. Большое количество людей в общем замкнутом пространстве, которое в плохую погоду не хочется проветривать – да это же рай для микробов!

В целом, пик вирусной атаки каждый год вычисляется отдельно. Но можно смело сказать, что сейчас мы вполне имеем право чувствовать себя в безопасности – наибольшее количество заболевших приходится, чаще всего, на середину ноября.



Максим Гультяев в.н.с. лаборатории патогенеза и методов лечения инфекционных заболеваний "Острых респираторных вирусных инфекций очень много, они протекают с различными вариациями. Однако больше всего люди боятся заболеть гриппом, потому что часто переносится он достаточно тяжело, и есть большая вероятность развития осложнений. Иногда осложнения уже развиваются в организме человека, а он об этом может и не подозревать"



Поэтому всегда при появлении недомогания нужно сразу обращаться к терапевту. Самолечение – это не очень хорошо, подчеркивает эксперт.

"Вирусную атаку можно сравнить с игрой в бильярд. Если на работу пришел хотя бы один заболевший, цепной реакции практически не избежать. Люди сидят в небольших помещениях, их много, они постоянно общаются друг с другом", – пояснил Гультяев.

Тем не менее, если кто-то рядом с вами чихнул или закашлялся, паниковать не стоит. Есть несколько простых способов, как сделать свое рабочее место максимально защищенным от сезонных вирусов.

Ответственный гражданин

Если рядом с вами кто-то чихает – не стоит сразу разводить панику. Ему просто могла попасть в нос пыль. Однако, если такое наблюдается периодически, спросите у коллеги, как он себя чувствует, поинтересуйтесь вежливо и участливо. И если он признается в недомогании, постарайтесь убедить его отпроситься у начальства и пойти домой в постель, чтобы не подвергать опасности себя и других сотрудников.

Защитная маска

Если ваш коллега оказался не в меру ответственным и отказался покидать рабочее место, в первую очередь, снарядите его защитной маской. Помните, что менять ее нужно каждые два часа – по истечении этого срока маска станет бесполезной.

Следующий очевидный шаг: наденьте маску на себя и предложите всем коллегам в отделе. Едва ли кто-то из них хочет на недельку "свалиться с температурой". Правила такие же – сменить через два часа. Таким образом вы не только ограничите распространение микробов, но и усложните им доступ к другим здоровым организмам.

Бабушкин метод

На масках можно не останавливаться, ведь существуют и другие способы убивать микробы. Речь идет, конечно, о луке и чесноке. Только овощи нужно не грызть, а натирать на терке и расставлять в тарелках по периметру. Лук и чеснок содержат в себе вещества с противовирусной активностью, которые при таком использовании испаряются в воздух и делают свою работу. Запах не всем приятен? Зато так воздух станет чище и безопаснее.

Витамины, всегда витамины

Они полезны человеческому организму всегда, но в дождливую и холодную погоду становятся просто необходимыми. Витамины групп C и PP – особенно: они улучшают тонус сосудистой стенки, снижают ее проницаемость. А множество осложнений после вирусных заболеваний связаны именно с повышенной проницаемостью сосудов.

Указанные группы витаминов в большей степени содержатся в овощах и фруктах. Витаминов PP, например, очень много в капусте – и в свежей, и в квашеной, и в тушеной. Витамин C – в разной степени содержится во всех овощах и фруктах.

"Для лучшего эффекта желательно кушать больше именно свежих продуктов, особенно тех овощей и фруктов, которые соответствуют сезону и растут в вашей климатической зоне", – посоветовала иммунолог, сотрудник Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих.

Одеваться "как капуста" – полезно

Англичане говорят: "не бывает плохой погоды – бывает неподходящая одежда". Одеваться по погоде крайне важно, и особенно – в эпидсезон. Лучше всего использовать многослойные наряды. Такая концепция, кстати, очень актуальна в столичных условиях, где расстояние от дома до работы часто бывает очень большим, а погода может меняться несколько раз за день.

Если вы куда-то отправляетесь на целый день, оденьте несколько слоев одежды, например, футболку, рубашку, кофту и куртку. Стало жарко – сняли кофту и куртку, замерзли – вернули внешний вид в исходное положение. Таким образом, вы не замерзнете на улице, не вспотеете в офисе и будете готовы к любым температурным неожиданностям. Кстати, чем больше воздушных прослоек в одежде, тем теплее.

Открытое окно

Проветривать офисное помещение нужно постоянно, хотя осенняя липкая и холодная погода к этому не располагает. Но подумайте: в замкнутом помещении постоянно дышит огромное количество людей, кто-то чихает, кто-то кашляет, некоторые могут быть заражены простудой и не подозревать об этом. Чем чаще вы открываете окна – тем меньше вирусов остается в воздухе.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Вакцинация

Сейчас еще не поздно сделать прививку от гриппа, хотя идеальным временем, по мнению экспертов, были прошлая и позапрошлая недели – с относительно сухой и солнечной погодой. Теперь же вокруг достаточно много заболевших людей, которые запросто могут передать бациллу и вам.

"Организм вырабатывает защитные антитела примерно за месяц. А если вы уже больны, то вакцинацию делать бессмысленно. Если это не грипп, а какая-то другая вирусная инфекция – во время вакцинации ваш иммунитет разрывается на два фронта: с одной стороны он воюет с живой инфекцией, а с другой – нарабатывает защитные антитела от гриппа. То есть иммунитету гораздо тяжелее", – отметил ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза и методов лечения инфекционных заболеваний Гультяев.

В целом же, человеку с хорошим иммунитетом бояться нечего. Закаляйтесь, занимайтесь спортом – это мобилизует иммунную систему. И помните о правиле № 1 ответственного человека: если заболели, оставайтесь дома, не подвергайте опасности окружающих вас людей.



Анастасия Павелко