Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

26 сентября 2018, 12:11

Врачи рассказали, как не заболеть осенью

медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Обладатель статуса "Московский врач", медик общей практики городской поликлиники №69 департамента здравоохранения Москвы Ирина Шелгунова рассказала, как пережить осень и не заболеть.

По ее словам, для укрепления иммунитета необходимо отказаться от вредных привычек и вести активный образ жизни. Также следует больше времени проводить на свежем воздухе и не забывать утепляться.

"В первую очередь рекомендуется не пренебрегать возможностью пройти вакцинацию от гриппа, тем более, что сейчас в Москве сделать это очень просто. Одеваться в соответствии с погодой – совет простой, но очень важный. Он поможет не допустить переохлаждения, " – цитирует ее слова Агентство "Москва".

Шелгунова отметила, что когда погода резко меняется, всегда лучше надеть какую-то теплую одежду, а если вдруг станет жарко, например в метро, снять ее. "Если же вы попали под дождь и промокли, нужно по возможности сразу переодеться в сухую одежду", – добавила врач.

По словам медика, в холодный период года особенно важно высыпаться. "Ни для кого не секрет, что чем крепче у человека иммунитет, тем проще ему справляться с заболеванием. Его необходимо постоянно укреплять. Достаточно вести активный образ жизни, регулярно гулять на свежем воздухе, спать не менее семи часов в сутки, есть фрукты и овощи," – добавила Шелгунова

Также желательно отказаться от вредных привычек и, при наличии хронического заболевания, заранее проконсультироваться с врачом, как избежать обострения в случае простуды.

Если вы уже заболели – медик советует не откладывать визит в поликлинику. "К дежурному врачу можно попасть без предварительной записи в день обращения, получив талон в инфомате или на стойке информации", – сказала врач. А в качестве профилактики простудных заболеваний необходимо запастись средствами для промывания носа.

Как отличить симптомы ОРВИ или ОРЗ

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать