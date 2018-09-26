Врачи рассказали, как не заболеть осенью

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Обладатель статуса "Московский врач", медик общей практики городской поликлиники №69 департамента здравоохранения Москвы Ирина Шелгунова рассказала, как пережить осень и не заболеть.

По ее словам, для укрепления иммунитета необходимо отказаться от вредных привычек и вести активный образ жизни. Также следует больше времени проводить на свежем воздухе и не забывать утепляться.

"В первую очередь рекомендуется не пренебрегать возможностью пройти вакцинацию от гриппа, тем более, что сейчас в Москве сделать это очень просто. Одеваться в соответствии с погодой – совет простой, но очень важный. Он поможет не допустить переохлаждения, " – цитирует ее слова Агентство "Москва".

Шелгунова отметила, что когда погода резко меняется, всегда лучше надеть какую-то теплую одежду, а если вдруг станет жарко, например в метро, снять ее. "Если же вы попали под дождь и промокли, нужно по возможности сразу переодеться в сухую одежду", – добавила врач.

По словам медика, в холодный период года особенно важно высыпаться. "Ни для кого не секрет, что чем крепче у человека иммунитет, тем проще ему справляться с заболеванием. Его необходимо постоянно укреплять. Достаточно вести активный образ жизни, регулярно гулять на свежем воздухе, спать не менее семи часов в сутки, есть фрукты и овощи," – добавила Шелгунова

Также желательно отказаться от вредных привычек и, при наличии хронического заболевания, заранее проконсультироваться с врачом, как избежать обострения в случае простуды.

Если вы уже заболели – медик советует не откладывать визит в поликлинику. "К дежурному врачу можно попасть без предварительной записи в день обращения, получив талон в инфомате или на стойке информации", – сказала врач. А в качестве профилактики простудных заболеваний необходимо запастись средствами для промывания носа.