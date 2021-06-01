Топ-5 самых высокооплачиваемых детей на YouTube

В Международный день защиты детей, 1 июня, рассказываем о пяти самых высокооплачиваемых блогерах до 10 лет. В свои годы они не только стали узнаваемыми по всему миру, но уже зарабатывают миллионы для собственных родителей. О пяти юных миллионерах читайте в подборке Москвы 24.



Настя Радзинская

Фото: youtube.com/Like Nastya

К своим семи годам уроженка России Настя Радзинская уже дважды вошла в рейтинги Forbes как одна из самых высокооплачиваемых ютуберов. На конец 2020 года ее заработок оценивался в 18,5 миллиона долларов.

Изначально родители Насти использовали работу с камерой как метод терапии для дочери, которой при рождении поставили тяжелую форму детского церебрального паралича. Врачи говорили, что ребенок не сможет самостоятельно ходить и разговаривать. Однако благодаря усилиям родителей к двум годам стало понятно, что Настя развивается нормально.

В своих видеороликах девочка, как и многие другие дети-ютуберы, сначала распаковывала подарки. Также родители начали документировать разные моменты из жизни ребенка: катание на аттракционах, проба разных блюд, обучающие ситуации с папой, который в итоге стал постоянным героем роликов.

Сегодня семья Радзинских живет и снимает ролики о жизни Насти в США. На YouTube-канале Like Nastya у девочки уже более 74 миллионов подписчиков, а некоторые ее видео просмотрели по всему миру более 800 миллионов раз.



Диана и Рома

Фото: youtube.com/Kids Diana Show

Влог Kids Diana Show начался с хобби мамы Дианы, которая в 2015 году создала YouTube-канал для того, чтобы с семьей и друзьями делиться видео с дочкой. Однако канал неожиданно начал быстро расти, и уже за год число подписчиков перевалило за 1 миллион.

Через 2 года после выпуска первого ролика родители девочки Елена и Влад, увидев потенциал детского контента, бросили основную работу и полностью сосредоточились на его производстве.

Еще даже не переступив порог школы, девочка стала приносить родителям серьезный доход размером в сотни тысяч долларов в месяц. Своими песнями, примеркой платьев и тестированием детской косметики Диана набрала аудиторию в более чем 79,1 миллиона подписчиков.

В роликах стал появляться и ее младший брат Рома, с которым они вместе делают уборку дома, играют в разные профессии, отмечают дни рождения и получают игрушки за хорошие поступки. Видео на канале выходят на нескольких языках, включая русский, английский, японский, испанский и немецкий.



Катя и Макс Федорук

Фото: youtube.com/FedorUK Vlogs

История успеха маленькой Кати и ее брата Макса началась 7 лет назад, когда их папа открыл канал на YouTube, чтобы выкладывать смешные видео со своими детьми. Постепенно все больше зрителей стали следить за жизнью семьи, а ролики превратились в семейный сериал.

Поклонники с интересом наблюдают, как брат и сестра играют в вагончике с мороженым, тайно проносят сладости в кинотеатр и дерутся из-за того, что не могут поделить игрушки. В сюжетах есть и познавательные элементы, например как Макс учит Катю чистить зубы, помогает папе чинить трактор или рассказывает, какая еда вредна для детей.

Оба канала Mister Max и Miss Katty имеют примерно одинаковое количество подписчиков, чуть более 20 миллионов. По разным подсчетам, 10-летний брат и 8-летняя сестра могут зарабатывать от 100 до 200 тысяч долларов в месяц. Семья живет в шикарных трехэтажных апартаментах в Лондоне и уровень дохода не афиширует, а также старается избегать интервью.



Полина Роговцева

Фото: youtube.com/СУПЕР ПОЛИНА

Восьмилетняя Полина на своем канале Super Polina играет с куклами, катается с горок и на детских машинах, ест шоколад и торты из конфет. Также в своих видео она проводит время с мамой, учится наносить макияж, делает попытки сшить платье и рассказывает другим детям, как собираться в школу. По данным в СМИ, Полина сама захотела создать канал на YouTube. Вместе с тем родители ревностно охраняют частую жизнь дочери за пределами видеохостинга.

За творчеством девочки следят уже более 14,3 миллиона подписчиков. По разным подсчетам, интернет-доход от ее влога может достигать до 300 тысяч долларов в месяц. Как сообщали СМИ, в одном из интервью мама Полины рассказала, что заработанные на канале деньги покрывают расходы на съемку и реквизит, а также идут на оплату обучения дочери.



Влад и Никита Вашкетовы

Фото: youtube.com/Влад и Никита

Несколько лет назад канал Vlad and Niki стал быстро набирать популярность по всему миру. Вероятно, секрет его успеха кроется в том, что в роликах Влад, Никита и их мама почти не разговаривают, а видео сопровождается звуковыми эффектами и веселой музыкой.

Поэтому контент легко воспринимают юные зрители, не владеющие английским. Несколько лет назад семья маленьких блогеров переехала из России в США. Сейчас они живут в солнечном Майями и снимают ролики о своей жизни.

Владу сейчас 8 лет, а Никите скоро будет 6, но их аудитория уже перевалила за 64 миллиона подписчиков. По разным оценкам, братья ежегодно зарабатывают от 2,3 до 37,3 миллиона долларов. В 2019 году они стали самыми высокооплачиваемыми ютуберами, зарабатывающими порядка 312 тысяч долларов за каждый ролик.