Портал "Узнай Москву" подготовил онлайн-кроссворд ко Дню защиты детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
К Международному дню защиты детей на портале "Узнай Москву" появился онлайн-кроссворд для школьников, который посвящен русским поэтам. Пользователям предлагают проверить свои знания авторов стихотворений.
"Участникам предстоит ответить на восемь простых вопросов. Они посвящены произведениям классиков русской поэзии. Онлайн-кроссворд можно разгадывать всей семьей", – рассказала руководитель проекта "Узнай Москву" в департаменте информационных технологий города Москвы Ксения Виноградова.
Для того, чтобы начать разгадывать кроссворд нужно на портале "Узнай Москву" зайти в раздел "Квесты" и там выбрать "Онлайн-кроссворд, посвященный известным русским поэтам".
Ранее стало известно, что портал "Узнай Москву" представил новый прогулочный маршрут по району Щукино.
Во время прогулки можно будет ознакомиться с военным прошлым города и района в частности, увидеть дом физика Игоря Курчатова и побывать в лесу, где растут столетние деревья.
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