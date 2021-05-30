Портал "Узнай Москву" подготовил онлайн-кроссворд ко Дню защиты детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

К Международному дню защиты детей на портале "Узнай Москву" появился онлайн-кроссворд для школьников, который посвящен русским поэтам. Пользователям предлагают проверить свои знания авторов стихотворений.

"Участникам предстоит ответить на восемь простых вопросов. Они посвящены произведениям классиков русской поэзии. Онлайн-кроссворд можно разгадывать всей семьей", – рассказала руководитель проекта "Узнай Москву" в департаменте информационных технологий города Москвы Ксения Виноградова.

Для того, чтобы начать разгадывать кроссворд нужно на портале "Узнай Москву" зайти в раздел "Квесты" и там выбрать "Онлайн-кроссворд, посвященный известным русским поэтам".

Ранее стало известно, что портал "Узнай Москву" представил новый прогулочный маршрут по району Щукино.

Во время прогулки можно будет ознакомиться с военным прошлым города и района в частности, увидеть дом физика Игоря Курчатова и побывать в лесу, где растут столетние деревья.