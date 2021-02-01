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Общество

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Эксперт рассказал, как пережить шестидневную рабочую неделю в феврале

Трудовая шестидневка: как легче пережить длинную рабочую неделю
общество

В середине последнего зимнего месяца россиян ожидает шестидневная рабочая неделя: с 15 по 20 февраля. Такие перестановки связаны с празднованием Дня защитника Отечества. Рассказываем, кто сможет отдохнуть 20 февраля и как всем остальным пережить затянувшиеся трудовые будни.

Фото: depositphotos/CITAlliance

Поработать, чтобы отдохнуть

В Роструде напомнили жителям России о самой длинной рабочей неделе в году. Отработать шесть дней придется на предпоследней неделе февраля из-за переноса выходного в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Таким образом, рабочий понедельник, 22 февраля, переносится на субботу, 20 февраля.

За счет этого последняя рабочая неделя месяца для россиян сократится до трех дней – с 24 по 26 февраля. Вся страна сможет отдохнуть без перерывов с 21 по 23 февраля.

Всего в 2021 году ожидается семь коротких недель. Кроме Дня защитника Отечества, длинные выходные также будут в связи с празднованием Международного женского дня. По четыре дня нужно будут отработать в первые две недели в мае: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Еще одна короткая неделя будет после празднованием Дня России. Поскольку он выпадает на субботу, то выходной перенесли на понедельник – 14 июня. Осенью из-за Дня народного единства пятница, 5 ноября, также будет выходным днем: ее перенесли с 2 ноября. В связи с этим россияне будут отдыхать с 4 по 7 ноября. Последним официальным выходным днем в этом году станет 31 декабря.

Фото: depositphotos/fizkes

47-часовая неделя

Директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова рассказала Москве 24, что не работать в шестидневную трудовую неделю смогут только те люди, которые взяли на эти дни ежегодный оплачиваемый отпуск. При этом также можно будет использовать непотраченные отгулы.

"Все, у кого нет других оснований, кроме ежегодного отпуска, будут работать. По-хорошему работник может взять отпуск и на один день, если работодатель не будет против. Возможно, у работника были какие-то важные планы на этот день. Но начальник может и отказать", – пояснила специалист.

Эксперт добавила, что 20 февраля – предпраздничный день, поэтому большинство сотрудников будут работать на один час меньше.

Оплачиваться этот день будет, как и обычно, потому что это просто перенос, но будет как предпраздничный с сокращением на один час. Таким образом, на неделе нужно будет отработать не 40, а 47 часов.
Валентина Митрофанова
директор Института профессионального кадровика

Специалист по тайм-менеджменту Евгений Лавров в разговоре с Москвой 24 объяснил, что независимо от длительности недели необходимо четко планировать свою занятость. По его словам, на выполнение поставленных задач, встречи нужно отводить не более 60% времени, остальные 40% – на форс-мажорные ситуации.

"В какой-то день будет 100% занятость, в какой-то день чуть меньше. Это почти закон Парето, он поможет распределить силы и с легкостью прожить эту субботу. Ее не нужно сильно бояться, так как это предпраздничный день, у многих он будет сокращенный, поэтому, я сомневаюсь, что на нее выделят сверхважные задачи и совещания", – считает эксперт.

Лавров пояснил, что степень ответственности в шестидневную рабочую неделю по большей части зависит от специфики самой компании.

Понятное дело, что в каких-то компаниях, где все жестко с правилами, и так знают, что в любой день нужно работать по максимуму. А в более демократичных компаниях руководство будет более лояльно относиться к своим подчиненным.
Евгений Лавров
специалист по тайм-менеджменту

Собеседник Москвы 24 добавил, что легче всего пережить длинные будни будет сотрудникам, которые продолжают работать в удаленном формате. По его мнению, в рабочую субботу такие специалисты смогут в перерывах между выполнением задач делать какие-то свои домашние дела.

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Федотов Анатолий

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