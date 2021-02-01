Россиянам рассказали о самой длинной рабочей неделе в году

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Роструд сообщил, что в феврале россиян ждут шести- и трехдневная рабочие недели.

Отработать шесть дней придется на предпоследней неделе месяца из-за Дня защитника Отечества 23 февраля.

При праздник сократит последнюю рабочую неделю месяца до трех дней – с 24 по 26 февраля, говорится на сайте ведомстве.

Трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля.

В Роструде отметили, что это будет единственная длинная шестидневка в году.

При этом россиян ожидают семь коротких рабочих недель, последняя из которых завершится 30 декабря.