Россиянам рассказали о самой длинной рабочей неделе в году

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Роструд сообщил, что в феврале россиян ждут шести- и трехдневная рабочие недели.
Отработать шесть дней придется на предпоследней неделе месяца из-за Дня защитника Отечества 23 февраля.
При праздник сократит последнюю рабочую неделю месяца до трех дней – с 24 по 26 февраля, говорится на сайте ведомстве.
Трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля.
В Роструде отметили, что это будет единственная длинная шестидневка в году.
При этом россиян ожидают семь коротких рабочих недель, последняя из которых завершится 30 декабря.
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