Врачи оценили эффективность приложения, определяющего коронавирус по кашлю

Специалисты Эссекского университета в Великобритании разработали приложение, способное определять коронавирус по звуку кашля. Создатели обещают почти 100% точность диагноза. Разбираемся, насколько надежен предложенный метод и реально ли выявить заражение COVID-19 только по кашлю.



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Свою программу DeepCough3D британские ученые протестировали почти на 8,4 тысячи звуковых образцах кашля пациентов из мексиканских и испанских больниц. Из этого числа практически у 2,4 тысячи человек лабораторно подтвердили коронавирус. Создатели утверждают, что изобретение верно определяет наличие или отсутствие заражения в 98% случаев.

По словам ученых, программа умеет различать обычный кашель и кашель, вызванный коронавирусом. Человеческий слух такую разницу не воспринимает. Создатели уверяют, что разработка способна определить и серьезность заболевания.

Работает программа на основе искусственного интеллекта. Британцы уверяют, что их разработка единственная, которая "тренировалась" на столь большом количестве аудиозаписей с подтвержденным результатом тестирования на коронавирус. Предполагается, что приложение должно стать самым быстрым, дешевым и бесконтактным способом предварительного тестирования на COVID-19.

Подобные технологии для борьбы с коронавирусом разрабатывают не только в Великобритании. Например, в конце октября 2020 года свой нейросетевой алгоритм представила российская компания "Медитэкс", которая является участником Национальной технологической инициативы. Программа способна прослушать кашель на предмет соответствия типичной картины развития коронавирусной инфекции. На момент презентации точность диагноза составляла более 85%.

Руководитель проекта, научный сотрудник Физического института имени Лебедева РАН Дмитрий Михайлов пояснил, что технология анализирует записанный звук, который можно представить в виде графика колебания частот во времени. На такой спектрограмме просматривается характерный для COVID-19 рисунок. Это значительно упрощает работу врачам, полагает Михайлов.



Метод надежен?

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал Москве 24, что теоретически такие технологии способны помочь в определении заразившихся коронавирусом.

"Кашель при патологии, связанной с повреждением легких от COVID-19, отличается определенной частотой, тональностью. Характеризуется он и отделяемой мокротой, продуктивно это происходит или нет. В принципе, обработав огромное количество аудиоматериала, можно найти ту тональность, те килогерцы, которые характерны для той или иной патологии. В том числе коронавируса", – отметил пульмонолог.

Специалист добавил, что в появлении подобных приложений в мобильных телефонах не видит никакой опасности. По его словам, чем человек более насторожен к своему состоянию здоровья, тем лучше.

В свою очередь, врач-пульмонолог, заслуженный деятель науки РФ Евгений Шмелев в разговоре с Москвой 24 усомнился в наличии характерных особенностей "коронавирусного кашля".





Евгений Шмелев врач-пульмонолог Все зависит не от возбудителя, а от реакции человека. У одного один кашель, у второго другой. И чтобы определить, ковидный он или нет, надо проводить стандартную диагностику.

"Существующие тесты на сегодняшний день самые правильные. А кашель может быть самый разный. Отек от того же COVID-19 еще не сформировался – он сухой. Пострадал ресничный эпителий в дыхательных путях, появился избыток жидкости – вот вам влажный кашель. Поэтому лично я сомневаюсь в эффективности такого приложения", – подчеркнул Шмелев.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Он добавил, что у многих курящих людей после 50 лет уже есть поражения респираторной системы. При этом коронавирус может спровоцировать обострение, вследствие чего кашель станет не сухим, а влажным. Все это говорит о том, что приложение не даст 100% гарантии диагноза, уверен пульмонолог.

С этой точкой зрения согласен и врач-терапевт Виктор Лишин. По его словам, люди переносят коронавирусную инфекцию со своими индивидуальными особенностями.

"Есть три основных симптома, которые появляются у заболевших с высокой вероятностью. Это потеря обоняния, высокая температура и кашель. Он, как правило, сухой. Но у меня было много пациентов, у которых кашель был влажным или переходил из одного состояния в другое. Потому что кашель – это симптом, а не диагноз. Он может быть причиной других проблем со здоровьем, в том числе вообще не связанных с простудными заболеваниями", – рассказал врач Москве 24.





Виктор Лишин врач-терапевт В этой связи характеризовать один кашель и только по нему проводить диагностику на коронавирус очень странно. Если бы кашель у всех был из одной точки, то такие тесты были бы логичными. Но кашель многогранен, он может быть вызван разными причинами.

В пример специалист приводит ситуацию, когда при поражении COVID-19 легких у человека еще и болит горло. В таком случае слизь будет спускаться из горла в нижние отделы дыхательных путей, из-за чего характер кашля поменяется. Такие обстоятельства уже смазывают клиническую картину и диагностику по этому показателю, считает эксперт.

"На мой взгляд, использованное британскими учеными количество аудиозаписей – это очень маленькая выборка. С учетом того, что коронавирусом в мире переболели миллионы человек. В этой ситуации погрешность может быть очень высокой", – подчеркнул врач-терапевт.

Диагностика коронавируса должна быть основана на биоматериалах, а не на звуках, продолжает он. Пока приложение британских ученых, по мнению терапевта, мало основано на медицине. Даже такая методика должна подтверждаться более углубленными тестами, а не оставаться единственной, резюмировал собеседник Москвы 24.