Нейросеть по звуку кашля диагностирует COVID-19

10:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Новый нейросетевой алгоритм позволит определить наличие COVID-19 в организме пациента по характерным звуковым характеристикам кашля. Об этом сообщает газета "Известия".
Разработку подготовила компания "Медитэкс", которая является участником Национальной технологической инициативы. Проект, получивший название Acoustery, будет доступен на смартфонах и специальных мини-терминалах.
Нейросеть сможет прослушать кашель человека на предмет соответствия типичной картине развития коронавируса. Микрофон устройства при записи отфильтрует лишние шумы, что позволит обеспечить адекватную работу программы.
По словам руководителя проекта, научного сотрудник Физического института имени Лебедева РАН Дмитрия Михайлова, новая технология станет дополнением для спектрограммы (визуального воплощения звука). Врачи не всегда могут заметить изменения на графике или дать заключение по звуку в телефоне, поэтому частично постановку диагноза возьмет на себя нейросеть. Специалисты потом смогут подтвердить или скорректировать вывод программы.
Разработка направлена на утверждение в Росздравнадзор. В ведомстве пока не прокомментировали, каким образом планируют сертифицировать устройство и нейросеть.
Ранее ученый из Детского научно-исследовательского института Сиэттла Стивен Смит представил новый метод тестирования на антитела к коронавирусу. Специалист выяснил, что метод иммунопреципитации, обнаруживаемой проточной цитометрией (IP-FCM), позволяет моментально определять наличие в организме антител, которые блокируют связывание клетки и вируса.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: