Нейросеть по звуку кашля диагностирует COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новый нейросетевой алгоритм позволит определить наличие COVID-19 в организме пациента по характерным звуковым характеристикам кашля. Об этом сообщает газета "Известия".

Разработку подготовила компания "Медитэкс", которая является участником Национальной технологической инициативы. Проект, получивший название Acoustery, будет доступен на смартфонах и специальных мини-терминалах.

Нейросеть сможет прослушать кашель человека на предмет соответствия типичной картине развития коронавируса. Микрофон устройства при записи отфильтрует лишние шумы, что позволит обеспечить адекватную работу программы.

По словам руководителя проекта, научного сотрудник Физического института имени Лебедева РАН Дмитрия Михайлова, новая технология станет дополнением для спектрограммы (визуального воплощения звука). Врачи не всегда могут заметить изменения на графике или дать заключение по звуку в телефоне, поэтому частично постановку диагноза возьмет на себя нейросеть. Специалисты потом смогут подтвердить или скорректировать вывод программы.

Разработка направлена на утверждение в Росздравнадзор. В ведомстве пока не прокомментировали, каким образом планируют сертифицировать устройство и нейросеть.

Ранее ученый из Детского научно-исследовательского института Сиэттла Стивен Смит представил новый метод тестирования на антитела к коронавирусу. Специалист выяснил, что метод иммунопреципитации, обнаруживаемой проточной цитометрией (IP-FCM), позволяет моментально определять наличие в организме антител, которые блокируют связывание клетки и вируса.

