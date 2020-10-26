Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

03:40

Инфекционист объяснил, как провериться на коронавирус

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков рассказал, как россияне могут проверить себя на коронавирус.

В интервью радио Sputnik инфекционист указал, что для этого подходит как мазок ПЦР, так и тесты, определяющие антитела. Тимаков подчеркнул, что тесты нужно использовать строго в определенное время, иначе они теряют смысл.

"Если человек только-только контактировал с больным и сам начинает заболевать, то надо делать тест ПЦР", – объяснил вакцинолог. Он указал, что его делают либо через носоглотку, либо через ротоглотку, и результаты могут отличаться.

"Более достоверный результат дает тест, если мазок берут из ротоглотки и из носоглотки и смешивают их в одной пробирке", – уточнил врач. Тест ПЦР следует делать в первые две недели болезни. Затем нужно уже проверять организм на антитела.

По словам Тимакова, антитела начинают формироваться на 7-10-й день болезни, поэтому сразу сдавать кровь на антитела "бессмысленно и бесполезно". В то же время ПЦР следует сдавать и после болезни.

"В этом случае ПЦР нужен, чтобы определить, выздоровел ли человек, выделяет ли вирус во внешнюю среду или нет. Если активного выделения вируса нет, то человек является незаразным", – заключил врач.

Ученые в США ранее создали концепт защитной маски для лица, уничтожающей вирусы при вдохе. Изделие состоит из металлического сетчатого фильтра. При этом специальная батарея нагревает металл до 90 градусов.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать