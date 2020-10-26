Инфекционист объяснил, как провериться на коронавирус

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков рассказал, как россияне могут проверить себя на коронавирус.
В интервью радио Sputnik инфекционист указал, что для этого подходит как мазок ПЦР, так и тесты, определяющие антитела. Тимаков подчеркнул, что тесты нужно использовать строго в определенное время, иначе они теряют смысл.
"Если человек только-только контактировал с больным и сам начинает заболевать, то надо делать тест ПЦР", – объяснил вакцинолог. Он указал, что его делают либо через носоглотку, либо через ротоглотку, и результаты могут отличаться.
"Более достоверный результат дает тест, если мазок берут из ротоглотки и из носоглотки и смешивают их в одной пробирке", – уточнил врач. Тест ПЦР следует делать в первые две недели болезни. Затем нужно уже проверять организм на антитела.
По словам Тимакова, антитела начинают формироваться на 7-10-й день болезни, поэтому сразу сдавать кровь на антитела "бессмысленно и бесполезно". В то же время ПЦР следует сдавать и после болезни.
"В этом случае ПЦР нужен, чтобы определить, выздоровел ли человек, выделяет ли вирус во внешнюю среду или нет. Если активного выделения вируса нет, то человек является незаразным", – заключил врач.
Ученые в США ранее создали концепт защитной маски для лица, уничтожающей вирусы при вдохе. Изделие состоит из металлического сетчатого фильтра. При этом специальная батарея нагревает металл до 90 градусов.
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