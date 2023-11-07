"Происходят вспышки": когда в ноябре прогнозируются новые магнитные бури

Россиян предупредили о возмущениях геомагнитного поля Земли в предстоящие два дня. По своей силе они не сравнятся с тем, что наблюдалось 5 ноября. Вместе с тем в конце месяца снова прогнозируются магнитные бури. Рассказываем подробности и спрашиваем экспертов, почему такие явления участились и как их пережить.



Пик солнечного цикла

Во вторник, 7 ноября, на Земле возобновилась магнитная буря. Ей присвоили уровень G1, то есть самый низкий из пяти возможных. Это явление стало продолжением мощной магнитной бури, которая началась на прошлой неделе. По словам специалистов, возмущения геомагнитного поля сохранятся до конца сегодняшнего дня.

"Оно будет колебаться от слабовозмущенного до слабых магнитных бурь. По предварительному прогнозу, в течение двух последующих дней также возможны слабые возмущения геомагнитного поля, но уже не достигающие уровня магнитной бури", – говорится на сайте информагентства "Метеоновости".





Вечером 5 ноября на Землю обрушилась магнитная буря. Около 18:00 по московскому времени она достигла "сильного" класса G3 и сохранялась на таком уровне три часа, после чего стала ослабевать. В результате этого события россияне даже на юге страны могли полюбоваться северным сиянием. Также магнитная буря с перерывами продолжилась 6 ноября.

Вместе с тем специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ ожидают, что в конце месяца могут произойти еще несколько слабых магнитных бурь. В частности, речь идет о 22, 24 и 25 ноября. Кроме того, возбужденная магнитосфера прогнозируется 23-го и 26-го числа.

Увеличение количества магнитных бурь связано с ростом солнечной активности. Об этом Москве 24 рассказал заместитель директора Пущинской радиоастрономической обсерватории Физического института имени Лебедева РАН, доктор физико-математических наук Игорь Чашей.





Игорь Чашей заместитель директора Пущинской радиоастрономической обсерватории Физического института имени Лебедева РАН Наверное, в следующем году активность достигнет максимума. Чем она выше, тем чаще происходят всякого рода вспышки и выбросы корональной массы. Это нормальное явление, такие максимумы бывают примерно каждые 11 лет.

По словам доктора наук, есть два источника магнитных бурь: солнечный ветер и вспышки на поверхности звезды. Первый тип можно предсказать заранее, так как они вызваны долгоживущими структурами, существующими на поверхности Солнца несколько его оборотов. "Если было какое-то событие, то с большой вероятностью оно повторится примерно через 27 дней – это время одного оборота Солнца", – говорит специалист.

Однако предсказать магнитные бури, вызванные вспышками, сложнее. Образовавшийся после выброса поток плазмы можно заметить на радиотелескопе примерно через половину времени, которое требуется для достижения Земли. "В среднем мы можем предсказать бурю часов за 20. Это очень хорошее время, можно успеть принять меры предосторожности", – отметил Игорь Чашей.



Забота о здоровье

Магнитную бурю почувствуют в первую очередь пожилые и люди, страдающие хроническими заболеваниями сердечнососудистой системы или атеросклерозом. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева.

"Сосуды у таких людей уже не настолько эластичные и не способны адаптироваться к изменениям, вызванным магнитными бурями", – объяснила эксперт.

В этот период рекомендуется бдительно относиться к своему состоянию. Кроме того, проконсультироваться с лечащим врачом насчет необходимости скорректировать дозировки принимаемых препаратов.

"Если вы видите, что давление повышается, то надо увеличить дозировку. Если изначально низкое – может, наоборот, выпить половинку. Если есть люди, знающие о своей гипертонии, но не принимающие лекарства регулярно, им, возможно, нужно попить таблетки каждый день в период магнитных бурь", – отметила Ярцева.

Кроме того, необходимо отказаться от курения и алкоголя. В качестве профилактики негативного воздействия магнитных бурь на организм следует поддерживать адекватную физическую активность.





Ирина Ярцева врач-терапевт От этих перепадов и изменений нас может уберечь только движение. Ежедневная часовая прогулка интенсивным шагом естественным образом тренирует сосуды и не дает развиться атеросклерозу.

Находящаяся в тонусе сердечно-сосудистая система позволит не испытывать дискомфорт при колебаниях магнитного поля.

