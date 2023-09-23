Магнитные бури будут случаться чаще – профессор РАН

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Активность Солнца системно повышается, из-за чего количество магнитных бурь может вырасти. Об этом сообщает агентство “Москва” со ссылкой на профессора Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Сергея Богачева.

Профессор отметил, что прямой связи между активностью Солнца и бурями нет. По его словам, не каждая вспышка на Солнце вызывает магнитную бурю. Однако корреляция все-таки есть, а рост активности Солнца может привести к увеличению геомагнитной активности.

“Поскольку сейчас идет системный рост активности – не просто пара сильных вспышек, а системный рост активности Солнца – по-видимому, это длительный тренд. Как минимум всю осень, а скорее всего ближайший год это будет продолжаться – тогда, в целом, ожидаем, что и геомагнитная активность увеличиваться будет», – рассказал Богачев.

Ранее ученые сообщали о том, что в понедельник 24 сентября случится сильная магнитная буря. Пик слабой магнитной бури (уровень G1) придется на 06:00 по московскому времени. Ее вероятность оценивается в 20%, а магнитного шторма – в 5%.