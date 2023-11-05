05 ноября, 22:58Общество
Магнитную бурю уровня G3 зафиксировали на Земле
Фото: depositphotos/KrisCole
Сильную магнитную бурю зафиксировали на Земле. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Института прикладной геофизики имени Федорова.
"Во второй половине суток 5 ноября зарегистрировано возмущение геомагнитного поля", – сообщается в публикации.
Специалисты отметили, что мощность магнитной бури достигла уровня G3, что означает "сильно" по шкале мониторинга.
Эксперты предупреждают, что возмущение геомагнитного поля такой силой может вызвать на Земле неполадки в энергетических системах. По их словам, также могут быть спровоцированы проблемы в радиосвязи, спутниковой и низкочастотной радионавигации.
Есть вероятность, что в результате геофизического явления в средних широтах будет заметно полярное сияние.
Ранее профессор Института космических исследований РАН Сергей Богачев заявил, что активность Солнца системно повышается, из-за чего количество магнитных бурь может вырасти. Эксперт отметил, что прямой связи между активностью Солнца и бурями нет, но есть корреляция.
До этого врач Роман Горенков посоветовал во время магнитных бурь избегать стрессов, ограничивать физические и умственные нагрузки, пить больше воды.
Мощные геомагнитные вспышки произошли на Солнце
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