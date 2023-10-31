Астрономы предупредили о двух магнитных бурях в конце ноября

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Две магнитные бури прогнозируются на Земле в конце ноября. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Отмечается, что 22, 24 и 25 ноября магнитосфера будет возбужденной. Слабые магнитные бури (уровень G1), по данным экспертов, пройдут 26 и 27 ноября.

Кроме того, возбужденная магнитосфера ожидается 9 ноября.

Ранее профессор Института космических исследований РАН Сергей Богачев заявил, что активность Солнца системно повышается, из-за чего количество магнитных бурь может вырасти. Профессор отметил, что прямой связи между активностью Солнца и бурями нет, но есть корреляция.

До этого врач Роман Горенков посоветовал во время магнитных бурь избегать стрессов, ограничивать физические и умственные нагрузки, пить больше воды, стараться меньше употреблять острой пищи, а также отказаться от алкоголя.

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