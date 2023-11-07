Синоптики заявили, что слабая магнитная буря вновь накрыла Землю

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Утром 7 ноября магнитная буря вновь накрыла Землю. Ей был присвоен уровень G1, сообщается на сайте информационного агентства "Метеоновости".

Эксперты уточнили, что сильная магнитная буря, начавшаяся в конце прошлой недели, продолжается и 7 ноября, но с гораздо меньшей интенсивностью. Предполагается, что колебания от слабо возмущенного поля до слабых бурь продолжатся до конца дня.

"По предварительному прогнозу, в течение двух последующих дней также возможны слабые возмущения геомагнитного поля, но уже не достигающие уровня магнитной бури", – заключили синоптики.

До этого ученые неправильно оценили мощность солнечной вспышки и скорость выброшенной плазмы, которые привели к сильнейшей магнитной буре и полярным сияниям, которые можно было видеть в южных регионах России.

Предполагалось, что она начнется 6 ноября, однако выброшенный 3 ноября плазменный поток достиг Земли за двое суток и ударил по магнитному полю на сутки раньше и с гораздо большей силой. В итоге буря была классифицирована как G3, а вызванные полярные сияния достигли Крыма.

Однако буря уровня G3 оказалась не самой рекордной в этом году. Буря 23–24 апреля в пике достигала G4. Последний раз бурю уровня G5 регистрировали 11 сентября 2005 года.

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