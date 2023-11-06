Жители регионов России стали свидетелями необычного красного северного сияния

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Полярное сияние после мощнейшей вспышки на Солнце достигло южных широт России. Об этом сообщил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

"На Солнце произошла мощная вспышка, часть этого вещества достигла Земли. Этого вещества оказалось столько, чтобы сильно возмутить магнитное поле Земли – настолько, что полярное сияние достигло южных широт, в том числе Крыма", – приводит его слова РИА Новости.

Назаров уточнил, что красноватый цвет сияния, который был виден в Крыму, связан с тем, что в южных широтах можно наблюдать верхнюю границу свечения, а состав атмосферы на этих высотах характеризуется красным спектром сияния.

Ранее сообщалось, что на земле зафиксировали сильную магнитную бурю. Эксперты предупреждают, что возмущение геомагнитного поля уровня G3 может вызвать на Земле неполадки в энергетических системах.

Врач Роман Горенков посоветовал во время магнитных бурь избегать стрессов, ограничивать физические и умственные нагрузки, пить больше воды.



Мощные геомагнитные вспышки произошли на Солнце