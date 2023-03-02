Геолог рассказал, возможно ли мегаземлетрясение на Камчатке и Курилах в марте

В начале марта 2023 года в разных точках мира может произойти мегаземлетрясение. Об этом предупредил нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс, который ранее предсказал катастрофу в Турции и Сирии. По словам специалиста, стихия может затронуть и Россию. Разбираемся, стоит ли ожидать глобальных природных катаклизмов.
"Вам нужен план действий"
Сейсмолог Франк Хугербитс из Нидерландов предсказал миру мегаземлетрясение. Ролик с прогнозом опубликован на YouTube-канале научного института Solar System Geometry Survey (SSGEOS), в котором работает исследователь. В сообщении говорится, что сближение планет 2 и 5 марта может стать причиной большой сейсмической активности с 3-го по 7-е число первого весеннего месяца.
По словам специалиста, череда сильных подземных толчков может случиться в 12 точках Земли, причем ожидаемая магнитуда этих событий – 8,5 балла и выше. Среди вероятных мест ЧП Хугербитс выделил южную часть Японии, Пакистан, Грецию, Португалию, Индонезию, а также Северную Америку. В список "красной зоны" также вошла Россия. В частности, речь идет про Камчатку и Курильские острова. Хугербитс призвал жителей этих регионов подготовить план на случай возможных землетрясений.
Примечательно, что в акватории Тихого океана недалеко от Курильских островов 2 марта (по местному времени) произошло землетрясение магнитудой 5 баллов. Его эпицентр, по информации сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН, находился в 183 километрах юго-восточнее острова Итуруп. Позднее сейсмологи зафиксировали в регионе второе за день землетрясение магнитудой 5. Эпицентр находился в 60 километрах южнее села Малокурильского (остров Шикотан). Местные жители ощутили толчки.
Невозможно предсказать?
Прогнозировать землетрясения с точностью до дня и места невозможно. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил заместитель директора по научной работе Института физики Земли им. Шмидта РАН Роман Веселовский.
В качестве примера эксперт привел Камчатку, где регулярно происходят землетрясения, но люди их не чувствуют.
В свою очередь, старший научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков заявил, что никаких достоверных прогнозов о мегаземлетрясении нет.
"Сказать о том, что нас ожидает мегаземлетрясение в ближайшее время, имеется в виду во всем мире, довольно странно. Никаких указаний на это нет. Тем более прогнозов, которые можно было бы считать хоть как-то достоверными", – заверил эксперт.
Сейсмолог отметил, что к мегаземлетрясениям можно отнести такие катастрофы, как катаклизм в 2004 году в Индийском океане, в 2011 году у берегов Японии или в 2010 году рядом с Чили.