Геолог рассказал, возможно ли мегаземлетрясение на Камчатке и Курилах в марте

В начале марта 2023 года в разных точках мира может произойти мегаземлетрясение. Об этом предупредил нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс, который ранее предсказал катастрофу в Турции и Сирии. По словам специалиста, стихия может затронуть и Россию. Разбираемся, стоит ли ожидать глобальных природных катаклизмов.



"Вам нужен план действий"

Фото: AP Photo/Hussein Malla

Сейсмолог Франк Хугербитс из Нидерландов предсказал миру мегаземлетрясение. Ролик с прогнозом опубликован на YouTube-канале научного института Solar System Geometry Survey (SSGEOS), в котором работает исследователь. В сообщении говорится, что сближение планет 2 и 5 марта может стать причиной большой сейсмической активности с 3-го по 7-е число первого весеннего месяца.



Франк Хугербитс предсказывает землетрясения при помощи анализа движения небесных тел Солнечной системы. Для этого он разработал программу Solpage. По словам самого специалиста, у него нет глубоких профильных знаний и научных работ. Хугербитс только отслеживает взаимосвязь между соединениями планет, Солнца и Луны с Землей и масштабными землетрясениями. Сам "ученый" именует свой подход "планетарной геометрией".



По словам специалиста, череда сильных подземных толчков может случиться в 12 точках Земли, причем ожидаемая магнитуда этих событий – 8,5 балла и выше. Среди вероятных мест ЧП Хугербитс выделил южную часть Японии, Пакистан, Грецию, Португалию, Индонезию, а также Северную Америку. В список "красной зоны" также вошла Россия. В частности, речь идет про Камчатку и Курильские острова. Хугербитс призвал жителей этих регионов подготовить план на случай возможных землетрясений.





Франк Хугербитс сейсмолог Независимо от прогноза, вам нужен план действий при землетрясении. Когда земля начнет трястись, вы должны иметь возможность очень быстро выбраться из дома или здания. Это спасет жизнь.

Примечательно, что в акватории Тихого океана недалеко от Курильских островов 2 марта (по местному времени) произошло землетрясение магнитудой 5 баллов. Его эпицентр, по информации сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН, находился в 183 километрах юго-восточнее острова Итуруп. Позднее сейсмологи зафиксировали в регионе второе за день землетрясение магнитудой 5. Эпицентр находился в 60 километрах южнее села Малокурильского (остров Шикотан). Местные жители ощутили толчки.



Невозможно предсказать?

Прогнозировать землетрясения с точностью до дня и места невозможно. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил заместитель директора по научной работе Института физики Земли им. Шмидта РАН Роман Веселовский.





Роман Веселовский заместитель директора по научной работе Института физики Земли им. Шмидта РАН Мы можем предположить с той или иной вероятностью, где оно произойдет, с какой балльностью, интенсивностью... Землетрясения на Земле происходят каждую секунду. Другой вопрос, что они не такие сильные, чтобы мы их чувствовали. Очень слабые, которые фиксируют только приборы сейсмологов.

В качестве примера эксперт привел Камчатку, где регулярно происходят землетрясения, но люди их не чувствуют.

В свою очередь, старший научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков заявил, что никаких достоверных прогнозов о мегаземлетрясении нет.

"Сказать о том, что нас ожидает мегаземлетрясение в ближайшее время, имеется в виду во всем мире, довольно странно. Никаких указаний на это нет. Тем более прогнозов, которые можно было бы считать хоть как-то достоверными", – заверил эксперт.

Сейсмолог отметил, что к мегаземлетрясениям можно отнести такие катастрофы, как катаклизм в 2004 году в Индийском океане, в 2011 году у берегов Японии или в 2010 году рядом с Чили.

