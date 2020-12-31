В Госдуме высказались о возможном появлении в паспортах россиян "медстраниц"

Во внутренних и заграничных паспортах россиян могут появиться "медстраницы". Данные о прививках в документ предложил внести первый замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Разбираемся, чем продиктована инициатива и с какими подводными камнями она может столкнуться.
Право на передвижение
Свое обращение Петров уже направил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. В нем говорится, что идея подтверждать документально факт прививки от коронавируса обсуждается во всем мире. При этом существует распространенное мнение, что "паспорт вакцинируемого" противоречит этическим законам.
Однако, по мнению Петрова, вопрос о безопасном перемещении россиян внутри страны и за рубеж все еще открыт. Кроме того, очевидна угроза новых пандемий, полагает он.
"В данной связи предлагаю вам оценить идею о внедрении во внутренний паспорт гражданина РФ и в заграничный паспорт специальных "медицинских" страниц для внесения отметок о наличии вакцины", – говорится в тексте обращения.
Вносить в "медстраницы" паспортов Петров предлагает сведения не только о защите от COVID-19, но и данные о прививках и вакцинах, которые требуются для путешествий по экзотическим направлениям. Например, от болезни Лайма и малярии.
То, что вакционные паспорта для привившихся от COVID-19 могут появиться в мире в 2021 году, ранее допустил и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, такой документ, в частности, будет актуален для туристов.
"Мы, безусловно, видим, что это будет введено. Я думаю, ряд стран будет вводить это быстрее, другие будут вводить более медленно", – заявил он.
Ранее Мурашко заявил, что россияне, которые сделали прививку от коронавируса, смогут получить паспорт вакцинированного на портале госуслуг автоматически. Такая функция, по словам министра здравоохранения, появится на сайте уже в январе.
Врачебная тайна против всеобщего блага?
Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич заявил Москве 24, что ставить отметки о вакцинах во внутренние и заграничные паспорта россиян не стоит.
"Только в национальный календарь прививок в России входило 12 вакцин, к которым теперь добавился препарат от коронавируса. Кроме того, в зависимости от срока действия вакцины гражданам придется проставлять новую печать, в некоторых случаях едва ли не каждый год. Места в паспорте просто не хватит", – пояснил парламентарий.
Кроме того, по словам Менделевича, в отметке о вакцинациях во внутренних паспортах нет необходимости, так как для поездок внутри страны эти сведения не требуются. При этом сама по себе идея документа, который подтверждает наличие прививки от коронавируса, – неплохая, считает он.
"Инициатива обсуждается в первую очередь для того, чтобы осуществлять международные поездки. И по большому счету это нужно не тем, кто едет, а принимающей стороне. Зарубежные страны должны понимать, что к ним прилетают люди, у которых ковида нет", – заявил Менделевич.
Однако к таким документам есть ряд вопросов, подчеркнул собеседник Москвы 24. В частности, прививка от коронавируса не означает, что человек больше не заболеет, он просто перенесет инфекцию в легкой форме. А значит, в таком случае он все равно остается ее переносчиком.
Кроме того, есть небольшой процент людей, которым нельзя вакцинироваться по медицинским показаниям. Следовательно, они изначально дискредитируются, так как не смогут получить паспорт и путешествовать или куда-то уехать, обратил внимание депутат.
Поэтому COVID-паспорт не может быть единственным инструментом для выезда за рубеж, считает он.
Председатель совета Общества защиты прав пациентов Андрей Хромов заявил Москве 24, что любое медицинское вмешательство, в том числе прививки, должны оставаться личным делом каждого пациента.
"А в данном случае человека фактически заставляют пройти вакцинацию. На мой взгляд, это неправильно, ставить прививку или нет – дело каждого человека", – подчеркнул собеседник Москвы 24.
Кроме того, по словам Хромова, данные о вакцинациях в паспорте гражданина нарушают врачебную тайну, так как мы зачастую передаем его, к примеру, госслужащим, сотрудникам банка или работникам таможни.