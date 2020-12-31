В паспортах РФ могут появиться страницы с данными о прививках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Первый заместитель главы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил запрос главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой рассмотреть возможность внесения в паспорта данных о прививках. Об этом сообщает РИА Новости.
В запросе говорится, что во всем мире обсуждается вопрос о фиксации факта наличия прививки от COVID-19, но распространено мнение о том, что "паспорт вакцинированного" противоречит этическим нормам.
Петров подчеркнул, что пока остается открытым вопрос о безопасном передвижении граждан по всему миру.
"В данной связи предлагаю вам оценить идею о внедрении во внутренний паспорт гражданина РФ и в заграничный паспорт специальных "медицинских" страниц для внесения отметок о наличии вакцины", – говорится в обращении.
По словам общественника, этот способ является наименее затратным для бюджета и при этом наиболее эффективным.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предположил, что вакцинные паспорта для привившихся от COVID-19 могут появиться в мире в 2021 году. По его словам, в частности, такой документ потребуется туристам. Дмитриев добавил, что вакцинированные люди несут гораздо меньше риска, поэтому такие документы станут частью нашей жизни в следующем году.
Россияне смогут получить паспорт вакцинированного от коронавируса
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