Ахеджакова высказалась о скандале вокруг постановки "Современника"

Следственный комитет РФ проверит постановку "Первый хлеб" московского театра "Современник". Поводом для этого стали многочисленные публикации в СМИ и жалобы общественности о том, что спектакль якобы оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны. Рассказываем подробности произошедшего.



Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Ненормативная лексика и целующиеся мужчины

Скандал разразился после того, как ветераны направили жалобу на спектакль "Первый хлеб" московского театра "Современник" в общественную организацию "Офицеры России", посчитав постановку оскорбительной. На основании этого общественники обратились в Генпрокуратуру и столичную мэрию с просьбой проверить спектакль.

"В адрес нашей организации не первый день поступают многочисленные обращения от ветеранов, в том числе Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Российской Федерации, которые возмущены предельной неуважительностью к защитникам Отечества со стороны (авторов. – Прим. ред.) спектакля "Первый хлеб", – написал в обращении председатель президиума организации Герой России Сергей Липовой.

В письме отмечается, что в постановке "чрезмерно используется ненормативная лексика", кроме того, общественники указывают на "неприкрытую пропаганду однополой любви".

Само оскорбление, по мнению авторов обращения, содержится в монологе главной героини спектакля, которую играет народная артистка России Лия Ахеджакова. Вместе с тем представители ветеранского движения подчеркнули, что уважительно относятся к искусству, но не могут не заметить "вопиющую неэтичность, хамство и оскорбление".



СК проверит постановку "Современника" с Лией Ахеджаковой из-за жалоб общественности

В результате на просьбу организации отреагировали в Следственном комитете России. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить спектакль "Первый хлеб" в столичном театре "Современник" на предмет оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны.





из сообщения пресс-службы Следственного комитета РФ Вопросы защиты прав ветеранов, а также памяти поколения Великой Отечественной войны являются важной составляющей деятельности СК. В связи с этим Следственный комитет оперативно реагирует на конкретные факты оскорбления памяти защитников Отечества, что нарушает действующее законодательство.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе скандала вокруг постановки. "Я вам честно скажу, упустил я этот сюжет", – признался представитель Кремля в беседе с журналистами.

По данным СМИ, после обращения "Офицеров России" в монолог героини Ахеджаковой внесли изменения. Сергей Липовой прокомментировал это и заявил, что теперь доволен новой версией текста.

"Мы считаем логичным и правильным решение руководства "Современника" убрать фразы, оскорбляющие ветеранов, из спектакля. Мы уважительно относимся к деятелям культуры и ждем в ответ всего лишь взаимного уважения к ветеранскому сообществу", – объяснил он.



Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

"Кто натравил этих людей?"

Скандал вокруг постановки "Современника" в интервью РБК прокомментировала Лия Ахеджакова, которая играет в спектакле "Первый хлеб" бабушку Нурию. По мнению актрисы, произошедшее якобы связано с тем, что главным режиссером театра назначили Виктора Рыжакова.



Виктора Рыжакова на пост художественного руководителя "Современника" назначили 4 января 2020 года. Он сменил Галину Волчек, которая возглавляла театр 30 лет. Ранее Рыжаков руководил Центром имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ).



"Ахеджакова оскорбляет ветеранов, ругается матом, и это допускает очень плохой режиссер Рыжаков, который незаслуженно стал главным режиссером потрясающего театра "Современник", – привела Ахеджакова соображения тех, кто, по ее мнению, устроил скандал.





Лия Ахеджакова народная артистка России Кто натравил этих людей? Кто извратил все? Каких ветеранов я оскорбляю и мой автор? Мы примерно понимаем кто. Есть люди в театре, которые не хотели, чтобы Рыжаков стал главным режиссером, и это последствия.

Вместе с тем актриса добавила, что ни одного нецензурного слова в постановке она не говорит. "Эта пьеса идет в четырех городах России давно, и никто не замечал", – уточнила она.

Помимо общественников, критично в адрес постановки театра высказался телеведущий Владимир Соловьев. В своем шоу он показал кадры со спектакля, на которых запечатлены целующиеся мужчины, а Лия Ахеджакова стоит с транспарантом с надписью: "На выкуп из чеченского плена".

"В этом позорище пропаганда ЛГБТ есть, неуважительное отношение к памяти ветеранов – от Великой Отечественной до чеченской кампании – есть, а вот таланта нет", – подчеркнул телеведущий.

Кроме того, Соловьев резко высказался в адрес худрука театра Виктора Рыжакова и назвал его любителем "либерально-экспериментального искусства".

Тем не менее нашлись и те, кто поддержал постановку. Одна из зрительниц Елена Шамаева заявила, что перед началом спектакля публику неоднократно предупреждали: постановка будет нестандартной. По этой причине люди начали выискивать непривычные для них моменты, предположила она.