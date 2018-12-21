10 московских ресторанов, куда надо идти за новогодним настроением, если его все еще нет

В московских ресторанах к Новому Году запасли чудес, как Дед Мороз в мешке: сладкий бургер с апельсиновым кремом; греческие сладости; индейка в разных вариациях. Нужно непременно все попробовать.

"Северяне"

Новый год как повод устроить арт-инсталляцию: ресторатор Илья Тютенков (Pinch, "Северяне", Ugolek, Uilliam’s, "Sempre", "Горыныч") к праздникам решил преобразить свои рестораны силами современных художников. Одним из самых запоминающихся получились "Северяне". Внутри ресторана атмосфера почти сказочная: снаружи все завешено белыми мехами, внутри – полумрак и большая печь, а по вечерам зажигают подвешенные к потолку свечи. По стенам развесили необычные объемные картины (автором оформления выступил Глеб Скубачевский, его работы находятся в частных коллекциях в России, Великобритании, Черногории, Греции, Италии, Словакии, Швейцарии и Гонконге).

Сделайте в "Северянах" остановку, если любите современное искусство или ищете место для позднего (и очень сытного) завтрака.

Большая Никитская, 12

Molon Lave

Фото: предоставлено Molon Lave

Хотя греки и православные, но Рождество они отмечают одновременно с католическим миром, 25 декабря. В этот день бренд-шеф Стаматис Цилиас прилетит из Греции, чтобы приготовить рождественские блюда для праздничного ужина. В центре праздника – запеченная индейка, как полагается, причем с пюре из батата. Еще в сет-меню включили овощи, морепродукты и обязательные сласти. Рождественский ужин продают по 3000 рублей с человека.

Кстати, отдельно за выпечкой стоит заглянуть в пекарню в соседней двери. Обязательно попробуйте фирменную греческую выпечку: меломакарона (печенье с медом), курабьедес (тоже печенье, но с миндалем), имбирные пряники или народный рождественский пирог под названием "Василопита". Печенье обойдется в 120 рублей за 100 граммов, а килограммовый пирог – в 1000 рублей.

Большая Грузинская, 39

Аист

Фото: предоставлено

Огромную ель поставили в богато украшенном легендарном ресторане Аркадия Новикова на Малой Бронной. К праздникам заведение украсили необычайно красиво, особенно эффектно смотрится живая елка на улице рядом с рестораном.

Самое приятное, что рождественский дух отсюда вы сможете унести с собой. В ресторане пекут и продают навынос фирменный рождественско-пасхальный кекс панеттоне по рецепту шефа Мирко Дзаго. Конечно, эти кексы продаются уже даже и в супермаркетах, но штучный продукт все-таки особенно вкусен, тем более, когда за дело берется такой мастер, как Мирко. Один панеттоне весом в 750 граммов вам обойдется в 1600 рублей.

Малая Бронная, 8/1

Saxon + Parole

Фото: предоставлено

Здесь обещают закатить настоящее Рождество, как в голливудских фильмах. Saxon+Parole – филиал одноименного нью-йоркского ресторана. В США главный день праздника – сочельник, 24 декабря. В этот вечер подадут ужин, для которого приготовят три блюда по рецептам бренд-шефа Брэда Фармери: тунец, обжаренный в кунжуте с романо, свежим огурцом и сливочным соусом с анчоусами и вялеными томатами; оленина с тыквенно-медовым пюре, шоколадным соусом и красной смородиной; фирменный пирог с орехом пекан. Поскольку в Saxon+Parole еще и отличный бар, заходите если не на ужин, то хотя бы на праздничный коктейль Polugar Pear с мескалем, полугаром и бехеровкой. Стоимость рождественского сета – 2300 рублей, коктейля – 680 рублей. Весь праздник пройдет под хиты Синатры и музыку из американского кино.

Спиридоньевский переулок, 12/9

Butler

Фото: предоставлено

Один из самых нарядных ресторанов Патриков в любое время года, а под Рождество – особенно. Когда снег летит пушистыми хлопьями, тихий дворик при парадном дворце Butler смотрится особенно уютно. Шеф-повар здесь из Италии (зовут Джузеппе Дави), поэтому – снова панеттоне домашней заготовки. Но выпечку тут подают бонусом к праздничному ужину. Накрывают столы два вечера подряд, 24 и 25 декабря, шесть блюд и филигранные подачи. Порции здесь довольно маленькие, зато каждое блюдо выверено до мелочей.

Если забронируете ужин в один из вечеров, к рождественскому столу бог пошлет вам такие изыски, как: тартар из красных креветок из Мадзары-дель-Валло с соусом юдзу и миндалем; флан из спаржи с черным трюфелем; говяжьи щечки с соусом Amarone; пюре из сельдерея и джемом из айвы; авторский десерт в виде целого мандарина. Стоимость сета – 5500 рублей. Идеально для запоминающегося семейного выхода или на случай, если нужно эффектно поздравить старшее поколение. Мама и бабушка будут счастливы.

Трехпрудный переулок, 15

"Шинок"

Фото: предоставлено рестораном "Шинок"

Казалось бы, кухня украинско-русская, а Рождество празднуют уже с 25 декабря. Почему бы и нет, ведь по юлианскому (старому) календарю так оно и было. Хронология уже не так важна, тем более, что в "Шинке" отмечают в обе даты, и 25 декабря, и 7 января.

Главное, что здесь уже царит праздничная атмосфера. Во-первых, вообще все рестораны Maison Dellos сделаны со вкусом. Во-вторых, Рождество – это повод влиться наконец в новогоднее настроение. Залы украшены очень пышно, тут же есть свой мини-зоопарк, если вы придете с детьми. А на рождественский ужин подают привычные русским людям праздничные блюда: семгу, утиное жаркое и киевский торт. Стоимость ужина – 2100 рублей. Не смотрите, что всего три блюда, порции здешний шеф Елена Никифорова делает по-домашнему большие. Ужин проходит под патриотичный аккомпанемент народной музыки в исполнении фолк-группы "Крапива".

улица 1905 года, 2

"Brasserie Мост"

Ресторан-праздник, который никак не набьет оскомину. Место для многих на каждый день не подойдет (дороговато), но для новогодне-рождественских выходов – точно в самый раз. Да, здесь не все меню безупречно, да и цены высоки, но интерьер настолько прекрасен, что вызывает восторг из года в год, так что можно считать, что платишь именно за эту аристократическую красоту. Это вам не бетонные стены с небрежно наброшенной краской, здесь все как в лучших домах: зеркала, хрусталь, старина.

Специальных блюд не запланировали, зато украсили зал, что называется, на все деньги. Заходите, например, на десерт с чаем: здесь готовят самый что ни на есть классический крем-брюле по 550 рублей, макарон по 120 рублей или эклеры по 290 рублей.

Кузнецкий Мост, 6/3

"Сыроварня"

Фото: предоставлено рестораном "Сыроварня"

Текучий сыр, праздничные венки, новогодние шары и ели, семейная обстановка и килограммы отличной моццареллы – не о таком ли оазисе мы мечтали весь год? В "Сыроварне" к праздникам в меню ввели специалитет швейцарских Альп: картофель и вяленый окорок заливают полужидким сыром раклет. Еще одна удачная добыча – корзины с лакомствами, хитами ресторана "Сыроварня" по 3000 рублей за набор. Кстати, домашняя моцарелла, страчателла, буррата и качотта здесь и впрямь удались. При цене около 150-250 рублей за 100 граммов – удачное приобретение.

И важный момент: хотя это уже целая сеть, самой уютной точкой по-прежнему остается ресторан на Бадаевском заводе.

Кутузовский проспект, 12, строение 1

"Комбинат"

В этом относительно небольшом ресторане умудрились поставить 5-метровую пушистую ель. Увешанная игрушками и гирляндами смотрится она особенно празднично. С недавних пор по воскресеньям с 12 до 17 здесь проводят такие бранчи, что они по своему разнообразию легко соперничают с любым новогодним столом.

В меню: плов с мидиями, фаланги краба, черноморская камбала и щучьи котлеты, пироги со шпинатом и лососем, закуски, салаты, домашние десерты и отдельный детский стол. Как и принято на праздниках, едите без ограничения, пьете тоже. Стоимость – 2600 рублей для взрослых и 1100 рублей для детей.

улица Тимура Фрунзе, 11, строение 13

"Кофемания"

Фото: предоставлено кафе "Кофемания"

Кто не слышал про "Кофеманию" и ее фирменную кондитерскую? К каждому сезону пекари и кондитеры стараются придумать что-то эдакое, а к Рождеству и Новому Году – особенно. На этот раз в любом кафе этой сети можно купить пирожные: "Мандарин" – новогодний фрукт в натуральную величину; "Елочка" с кусочками ореха пекана и прослойкой из груши в карамели; "Белый бургер" с апельсиновым кремом и цукатами; "Малахит" из бисквита с пюре из щавеля и джемом с медом и алоэ; десерт повесомее – "Снеговик" из пирожного шу.

А с 24 декабря здесь можно купить "Праздничное настроение". Так назвали цитрусовый торт с кремом из шампанского. Пирожное обойдется в 390-650 рублей – немногим дороже среднестатистических магазинных зато будет на порядок выше. При этом самый дорогой здесь – большой "Снеговик". А то самое "Настроение" вам продадут по сходной цене – 2400 рублей.

18 адресов в Москве

Елена Полякова