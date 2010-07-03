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22 сентября, 15:48

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Акция "День без автомобиля" проходит в Москве 22 сентября

Скидки и бонусы: как проходит в Москве акция "День без автомобиля"
город авто экология

22 сентября в Москве проходит акция "День без автомобиля", приуроченная к одноименному всемирному дню. В честь этого москвичей и гостей столицы, которые сделали выбор в пользу общественного транспорта, ждут различные подарки и бонусы. Рассказываем историю праздника, а также о том, как акция проходит в Москве.

История акции в мире и в России

День без автомобиля в Германии

Всемирный день без автомобиля – история экологическая. Изначально акция была создана с целью пропаганды бережного отношения к окружающей среде, которую не в последнюю очередь разрушают выхлопные газы машин и мотоциклов.

Считается, что впервые акцию провели в Швейцарии в 1973 гoдy. Тогда граждан страны призвали отказаться от личного транспорта на четыре дня из-за топливного кризиса.


Постепенно вынужденная акция набирала обороты, однако приобретала уже более современный смысл. В 1995 году для поддержания подобных Дней был создан неформальный консорциум World Car Free Days. И уже в 1997 году в Англии впервые прошла полноценная акция, посвященная экологическому транспорту. К 2001 году в движении участвовали уже 35 стран и тысячи городов.

Сегодня Всемирный день без автомобиля – это своего рода флешмоб, в рамках которого владельцы машин и мотоциклов отказываются от личного транспорта и пересаживаются на общественный. Посыл акции окончательно сформировался как экологический: сократить использование топлива и, как следствие, выброс выхлопных газов в атмосферу. На сегодняшний день во флешмобе принимают участие более 100 миллионов человек из 1,5 тысячи городов мира.

Российский опыт

Всемирный день без автомобиля в Санкт-Петербурге

Россия присоединилась к мировой акции в 2005 году. Сегодня мероприятия и акции, посвященные Всемирному дню без автомобиля, проходят не только в Москве, но и в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Тамбове, Твери, Уфе, Чите, Ростове-на-Дону, Курске и многих других городах России.

Москва присоединилась к флешмобу только в 2008 году. С тех пор столичный "День без автомобиля" проводится ежегодно и отличается масштабностью акции, а правительство города принимает активное участие в его организации. Чтобы подтолкнуть жителей Москвы в рамках флешмоба отказаться от автомобилей, на один день снижается стоимость проезда и проката, проводятся различные мероприятия, а некоторые политики подают горожанам собственный пример.

Как проходит День в Москве в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

2020 год в Москве не стал исключением. В департаменте транспорта призвали москвичей на один день отказаться от личных автомобилей и приготовили много сюрпризов для горожан в рамках акции.

22 сентября стоимость проката велосипедов и самокатов будет снижена. Арендовать экологический транспорт с 20-процентной скидкой можно в 20 парках, подведомственных департаменту культуры Москвы. Среди них – Парк Горького, "Сокольники", ландшафтный парк "Митино", Таганский, Перовский, Измайловский, Лианозовский, Гончаровский парки, парк у прудов "Радуга" и парки "Фили", "Северное Тушино", "Дубки", "Кузьминки", "Ангарские пруды", "Садовники".

Фото: департамент транспорта Москвы

В честь Всемирного дня без автомобиля подарок приготовил и "Велобайк": он увеличил время бесплатных поездок до 60 минут. Как отметил старший вице-президент ВТБ Виктор Лукьянов, главная цель акции в том, чтобы привлечь больше участников, показать удобство велосипедов и поездок на них по делам, на работу, на прогулку.

В поддержку акции выступила и Московская канатная дорога.

22 сентября для всех гостей, которые приедут к нам на личных велосипедах или самокатах, мы дарим скидку 10% на покупку билета на Московскую канатную дорогу.
пресс-служба Московской канатной дороги

Для этого пассажирам, которые прибудут на арендованном самокате или велошеринге, необходимо будет лишь предоставить на кассе приложение, подтверждающее аренду.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кроме того, к акции присоединился руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. Накануне он рассказал журналистам, что сотрудники ведомства не останутся в стороне и выберут во вторник вместо автомобилей более экологичный транспорт.

Стоит отметить, что многие жители города ежегодно активно поддерживают флешмоб. А поощряют их в этом столичные рестораны и кафе, которые готовят для гостей, прибывших на велосипедах и самокатах, приятные бонусы.

День без автомобиля отмечают в мире 22 сентября

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Павелко Анастасия

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