Московская канатная дорога подарит велосипедистам скидку на билеты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская канатная дорога подарит скидку на билеты тем, кто приедет на велосипедах и самокатах 22 сентября. Акцию приурочат ко Всемирному дню без автомобиля, сообщает пресс-служба канатной дороги.

"Завтра, 22 сентября, для всех гостей, которые приедут к нам на личных велосипедах или самокатах, мы дарим скидку 10% на покупку билета на Московскую канатную дорогу", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.

Пассажирам, которые прибудут на арендованном самокате или велошеринге, необходимо будет предоставить на кассе приложение, подтверждающее аренду.

Ранее представители Московской канатной дороги опровергли информацию о поломке. В пресс-службе уточнили, что проводились плановые учения МЧС.

Первая канатная дорога через Москву-реку появилась в ноябре 2018 года. Она связала олимпийский комплекс "Лужники" с Воробьевыми горами и улицей Косыгина.