Представители Московской канатной дороги опровергли информацию о поломке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пресс-служба Московской канатной дороги сообщила, что там проводились плановые учения МЧС. Канатка снова будет доступна для столичных пассажиров с 16:00, сказали РИА Новости в пресс-службе.

До этого в Telegram-каналах появились записи, в которых говорилось, что спасатели эвакуируют людей из кабинок из-за поломки. "Все в порядке, это плановые ежегодные учения МЧС на канатной дороге", – сказали представители МКД.

Как уточнили в пресс-службе Московской канатной дороги, учения организовали для отработки мер безопасности на случай нештатной ситуации.

Первая канатная дорога через Москву-реку появилась в ноябре 2018 года. Она связала олимпийский комплекс "Лужники" с Воробьевыми горами и улицей Косыгина.