Парки снизят цены на аренду велосипедов и самокатов в честь Дня без автомобиля

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 20 столичных парков снизят цены на аренду велосипедов и самокатов 22 сентября. Акцию приурочили ко Всемирному дню без автомобиля, сообщает
портал мэра и правительства Москвы.
Арендовать самокат или велосипед с 20-процентной скидкой можно в парках, подведомственных департаменту культуры Москвы. Бабушкинский парк, сквер в Олонецком проезде, сад имени Баумана и зона отдыха "Терлецкая дубрава" предоставят велосипеды.
Взять напрокат велосипеды и самокаты можно и в Парке Горького, "Сокольниках", ландшафтном парке "Митино", Таганском, Перовском, Измайловском, Лианозовском, Гончаровском парках, парке у прудов "Радуга" и парках "Фили", "Северное Тушино", "Дубки", "Кузьминки", "Ангарские пруды", "Садовники", в Олимпийской деревне и парке 50-летия Октября, детском парке имени Прямикова.
Скидками на все услуги проката можно воспользоваться в Воронцовском парке и парке "Красная Пресня". Кроме самокатов и велосипедов, там есть веломобили и электромашинки.
Московская канатная дорога также подарит скидку 10% на билеты тем, кто приедет на велосипедах и самокатах. Пассажирам, которые прибудут на арендованном самокате или велошеринге, необходимо будет предоставить на кассе приложение, подтверждающее аренду.
Всемирный день без автомобиля празднуется 22 сентября, его отмечают в разных странах, а в России акцию начали поддерживать с 2008 года.
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