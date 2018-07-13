Осенью в Москве установят более 18 тысяч светодиодных фонарей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

К октябрю на московских улицах станет светлее: в округах столицы установят более 18 тысяч фонарных столбов и светильников. Об этом говорится в документации департамента по конкурентной политике.

Больше всего подсветят территории юга, юго-запада и юго-востока столицы. В каждом из этих районов установят больше двух с половиной тысяч элементов освещения. Еще около двух тысяч опор освещения установят в северо-восточном и восточном округах. Меньше всего осветят территорию ТиНАО – там поставят чуть более 330 штук. Все дополнительные элементы освещения планируют установить во дворах жилых домов и у образовательных учреждений.

"Целью выполнения работ является обеспечение искусственным освещением территории города Москвы в темное время суток", – говорится в документации.

Фото: портал Москва 24

Уличное освещение в Москве. Сейчас в городе установлено 430 тысяч опор освещения и 555 тысяч светильников , что позволяет увидеть Москву даже из космоса. Каждый год в городе устанавливают несколько тысяч новых фонарей. Прошлой осенью на улицах города установили , что позволяет увидеть Москву даже из космоса. Каждый год в городе устанавливают несколько тысяч новых фонарей. Прошлой осенью на улицах города установили 3200 новых фонарей . Больше всего подсветили территории западного, северо-западного и южного округов. Установка дополнительного освещения во дворах домов, в скверах, зонах отдыха, на парковках, у детских садов и вдоль проезжей части выполнялась в рамках программы "Безопасный город". Также в городе устанавливают фонари нового поколения, которые оснащены датчиками естественного света. Они подают сигналы в центр управления, откуда ими можно "руководить" дистанционно. К концу 2018 года в столице установят 48 тысяч "умных" фонарей.





По словам старшего инженера лаборатории Всероссийского научно-исследовательского светотехнического института (ВНИСИ) Алены Кузнецовой, современные фонари способны достаточно хорошо осветить любой городской двор.

"Современные светильники сейчас ставятся на базе светодиодов. Используя вторичную оптику, можно создать любую кривую силы света (графическое изображение распределения света в пространстве – прим. ред.), которая нужна, и любое распределение этого света в пространстве", – пояснила она.

При этом, по ее словам, сейчас Москва – "переосвещенный" город. "Москва является очень светлым городом, а в некоторых районах норма по освещению даже превышена", – объяснила она.