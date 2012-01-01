В Москве перенесли плановые отключения горячей воды на конец мая

В Москве с 20 мая начнут проводить плановые отключения горячей воды. В этом году дата работ была перенесена на конец месяца из-за необычайно холодной погоды. Однако, несмотря на корректировки, все мероприятия планируют завершить в установленный срок. Рассказываем, на сколько москвичи останутся без горячей воды и для чего нужна эта процедура.



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В последнем месяце весны в Москву пришли заморозки и даже выпадал снег. Из-за неблагоприятных погодных условий власти города приняли решение возобновить в квартиры подачу тепла. Кроме того, плановые отключения горячей воды, которые должны были начаться с 14 мая, перенесли на конец месяца.





Петр Бирюков заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства В связи с низкими температурами воздуха и возобновлением с 6 мая подачи тепла в жилые дома и объекты соцсферы ежегодные плановые отключения горячей воды в этом году стартуют с 20 мая.

"Отключение горячей воды – это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать", – подчеркнул Бирюков.

Отмечается, что, несмотря на корректировки, все мероприятия закончатся до 25 августа, то есть в установленный срок. Кроме того, изменения никак не повлияют на продолжительность отключения горячей воды. В Москве этот период составляет не более 10 дней при законодательном нормативе – до двух недель.

В общей сложности к следующему отопительному сезону в городе будут подготовлены свыше 74 тысяч зданий. В частности, более 34 тысяч жилых домов.



Что еще важно знать?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Учаева

Из-за того, что плановые отключения горячей воды оказались сдвинуты на более позднюю дату, в настоящий момент специалисты составляют обновленный график проведения профилактических работ по конкретным адресам. Жители столицы смогут ознакомиться с ним в ближайшие дни. Информацию, как и всегда, разместят на официальном сайте ПАО "МОЭК", а также на портале mos.ru.

На период отключения горячей воды москвичам рекомендуется перекрыть ее у себя в квартире и использовать холодную. Управляющие организации зачастую и сами закрывают внутридомовые задвижки. Однако лучше дополнительно перестраховаться, если не хочется, чтобы счетчик накручивал лишние кубометры.

Если профилактические работы еще не начались или уже завершились, а в кране нет горячей воды, то жители столицы могут обратиться в несколько инстанций. В частности, позвонить в единый диспетчерский центр по номеру 7 (495) 539-53-53. Кроме того, сообщить о проблеме через электронную приемную Мосжилинспекции.

Также с вопросом можно обратиться в свою управляющую организацию. Выяснить точные контакты УК легко на сайте "Дома Москвы". Еще один вариант – набрать на горячую линию ПАО "МОЭК". Для этого нужно позвонить по номеру 7 (495) 539-59-59.

