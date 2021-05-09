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Где и когда смотреть салют в честь Дня Победы в Москве

Праздничные залпы над Москвой. Где и когда смотреть салют в День Победы
город праздники 9 Мая

Вечером 9 Мая в небе над Москвой прогремит салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Залпы в этом году произведут с 16 городских точек. Рассказываем, во сколько начнется мероприятие, а также из каких парков можно наблюдать фейерверки.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Во сколько салют?

Традиционный салют в честь Дня Победы прогремит над Москвой 9 мая в 22:00. Более 12 тысяч фейерверков будут выпущены из 72 установок и окрасят небо столицы, в том числе в цвета российского флага. В этом году красочное зрелище продлится 10 минут.

Где смотреть?

В 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне салют запустят с 16 точек, расположенных в разных частях столицы. Залпы осуществят военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Михалкина Западного военного округа.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Точки салюта:

  • парк Победы;
  • Лужнецкая набережная – 2 точки;
  • Лианозово;
  • ВДНХ;
  • Измайловский парк;
  • Новопеределкино;
  • парк "Кузьминки";
  • Нагатинский Затон;
  • Обручевский район;
  • Южное Бутово;
  • Митино;
  • Покровское-Стрешнево;
  • Левобережный;
  • город Зеленоград;
  • город Троицк.

Известно, что звуковое сопровождение салюта будет обеспеченно входящими в состав дивизиона батареей 30 залпами пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Командир отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Михалкина Западного военного округа (ЗВО) полковник Вячеслав Парадников заявил, что салют запустят "по уникальной, неповторяемой высотной и цветографической схеме".

"Самым ярким эпизодом салюта станет последовательный разрыв фейерверочных изделий на различной высоте в цветах Государственного флага Российской Федерации", – пояснил он.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Какая будет погода?

Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, вероятность пасмурной погоды с короткими дождями сохранится в ночь на воскресенье, 9 мая, и в первой половине дня.

"Поэтому, что касается утренних часов, на момент проведения парада погода будет оставаться сложной... Как раз в период с 09:00 до 11:00 ожидается облачность в 7–10 баллов, высота нижней границы облачности – от 400 до 900 метров. То есть почти сплошное пасмурное небо. Это сложные условия для групповых полетов", – пояснил он.

Вместе с тем, по данным синоптика, ночью 9 мая в столице ожидается +4...+6 градусов, днем – около +12...+14 градусов тепла.

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Лоскутникова Наталья

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