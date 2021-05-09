Где и когда смотреть салют в честь Дня Победы в Москве

Вечером 9 Мая в небе над Москвой прогремит салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Залпы в этом году произведут с 16 городских точек. Рассказываем, во сколько начнется мероприятие, а также из каких парков можно наблюдать фейерверки.
Во сколько салют?
Традиционный салют в честь Дня Победы прогремит над Москвой 9 мая в 22:00. Более 12 тысяч фейерверков будут выпущены из 72 установок и окрасят небо столицы, в том числе в цвета российского флага. В этом году красочное зрелище продлится 10 минут.
Где смотреть?
В 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне салют запустят с 16 точек, расположенных в разных частях столицы. Залпы осуществят военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Михалкина Западного военного округа.
Точки салюта:
- парк Победы;
- Лужнецкая набережная – 2 точки;
- Лианозово;
- ВДНХ;
- Измайловский парк;
- Новопеределкино;
- парк "Кузьминки";
- Нагатинский Затон;
- Обручевский район;
- Южное Бутово;
- Митино;
- Покровское-Стрешнево;
- Левобережный;
- город Зеленоград;
- город Троицк.
Известно, что звуковое сопровождение салюта будет обеспеченно входящими в состав дивизиона батареей 30 залпами пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.
Командир отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Михалкина Западного военного округа (ЗВО) полковник Вячеслав Парадников заявил, что салют запустят "по уникальной, неповторяемой высотной и цветографической схеме".
"Самым ярким эпизодом салюта станет последовательный разрыв фейерверочных изделий на различной высоте в цветах Государственного флага Российской Федерации", – пояснил он.
Какая будет погода?
Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, вероятность пасмурной погоды с короткими дождями сохранится в ночь на воскресенье, 9 мая, и в первой половине дня.
"Поэтому, что касается утренних часов, на момент проведения парада погода будет оставаться сложной... Как раз в период с 09:00 до 11:00 ожидается облачность в 7–10 баллов, высота нижней границы облачности – от 400 до 900 метров. То есть почти сплошное пасмурное небо. Это сложные условия для групповых полетов", – пояснил он.
Вместе с тем, по данным синоптика, ночью 9 мая в столице ожидается +4...+6 градусов, днем – около +12...+14 градусов тепла.